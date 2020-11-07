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Aliağa’da, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

ALİAĞA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, KORONAVİRÜSE KARŞI KENTTEKİ APARTMAN VE KAMU BİNALARINDA DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

İZMİR 07.11.2020, 13:35
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Aliağa’da, koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, koronavirüse karşı kentteki apartman ve kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Korona virüsün (Covit-19) Kovid19’un ülkemizde görüldüğü andan itibaren Aliağa ilçesinde dezenfekte ekipleri, özel ve kamuya ait tüm bina ve ortak kullanım alanlarını insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı onaylı bio dezenfektan ile hijyenik hale getiriyor. Bunun yanı sıra, ekipleri vatandaşları da korona virüse karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

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