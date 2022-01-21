Aliağa’da karne heyecanı: 18 bin 300 öğrenci karne alarak tatile başladı

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı sona ererken, İzmir’in Aliağa ilçesinde de 52 okulda 18 bin 300 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Her il ve ilçede olduğu gibi Aliağa’da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Namık Kemal İlkokulu’nda da, protokol üyelerinin katılımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım programına katılan Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr.Erdoğan Akyüz sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadılar.

Öğrencilere karne Aliağa Belediyesi’nden

Aliağa Belediyesi, sömestire giren öğrenciler için ücretsiz sinema ve tiyatro etkinlikleri hazırladı. Aliağa Gençlik Merkezi’nde organize edilen sinema şöleni “Kesişme: İyi ki Varsın Eren” isimli filmin gösterimiyle başladı. Öğrenciler, 4 Şubat 2022 Cuma gününe kadar sinema keyfini her gün 10.30–21.00 saatleri arasında gösterime sunulacak; Masal Zamanı “Melez Prenses”, Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (Animasyon) ve Kesişme “İyi ki Varsın Eren” isimli filmlerle yaşayacak.

Aliağalı öğrencilerin yarıyıl eğlencesi sinema şöleniyle de sınırlı kalmayacak. Festival havasında geçecek yarıyıl tatilinde; Yeni Mahalle, Helvacı, Yeni Şakran ve Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde ‘Aladdin’in Sihirli Lambası’, ‘Troller’, ‘Şirinler Gargamele Karşı’ isimli eğlenceli müzikal tiyatrolar çocuklar için sahnelenecek.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesajla öğrencilere iyi tatiller diledi. Başkan Serkan Acar, yayınladığı mesajında, “Sevgili öğrencilerimize güzel bir sömestir tatili geçirtmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Sinema ve tiyatronun yanında birbirinden eğlenceli etkinlikler çocuklarımızı bekliyor. İyi tatiller” ifadelerine yer verdi.