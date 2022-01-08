Aliağa’da kahraman şehit Fethi Sekin için lokma hayrı yapıldı

Aliağa Motosikletliler ve Bisiklet Spor Kulübü Derneği tarafından, İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için lokma hayrı yapıldı. Bu ülke için canını ortaya koyan tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirten Dernek Başkanı Murat Koşar, “Kahraman şehidimiz için lokma hayrı yapmak istedik. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.

5 Ocak 2017’de terör örgütü PKK’lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, silahını çekip teröristlere tek başına karşı koyarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 5’inci yılında İzmir Aliağa’da bulunan motosiklet ve bisiklet tutkunları tarafından da unutulmadı. Aliağa Motosikletliler ve Bisiklet Spor Kulübü Derneği, şehit polis memuru Fethi Sekin ve tüm şehitlerin anısına ilçede bulunan Demokrasi Meydanı’nda lokma döktürdü. Terör saldırıları karşısında birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğine vurgu yapan Dernek Başkanı Murat Koşar, “5 Ocak günü terör saldırısı sebebiyle hayatını kaybeden şehidimiz Fethi Sekin için İzmir’deki korteje katıldık. Akabinde bizde Aliağa’da kahraman şehidimiz için lokma hayrı yapmak istedik. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum” dedi.