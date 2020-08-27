Aliağa’da İZBAN toplantısı
ALİAĞA’DAN BERGAMA’YA UZAYACAK VE İZMİR’İN GÜNEYİ İLE KUZEYİNİ BİRLEŞTİRMEKLE KALMAYIP AYNI ZAMANDA ÇANDARLI LİMANI'NA ULAŞARAK YÜK TAŞIMACILIĞINDA DA ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENECEK DEMİRYOLU HATTI İLE İLGİLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Aliağa’dan Bergama’ya uzayacak ve İzmir’in güneyi ile kuzeyini birleştirmekle kalmayıp aynı zamanda Çandarlı Limanı’na ulaşarak yük taşımacılığında da önemli bir rol üstlenecek demiryolu hattı ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın başkanlığında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, TCDD 3. Bölge Müdürü Murat Bakır ile Karayolları 2. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu ve bölge müdürlükleri yetkililerinin katılımıyla Aliağa’dan geçecek demiryolu hattının güzergahının düzenlenmesi ve Bergama’ya uzatılması ile ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Aliağa’dan geçecek İZBAN ve yük tren hattının ilçe geçiş güzergahının şehir merkezindeki mevcut ulaşım akslarını etkileyemeyecek şekilde düzenlenmesi noktasında alternatif çözümler üzerinde duruldu.
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