Aliağa’da inşaat ve gayrimenkul sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Aliağa Belediyesi, kentteki inşaat ve gayrimenkul sektörünün durumunu değerlendirmek amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi.

Aliağa Belediyesi, kentteki inşaat ve gayrimenkul sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı’nın öncülüğünde gerçekleşen programda, sektörünün durumu değerlendirildi, sorunlar masaya yatırıldı.

Sektörün dile getirdiği sıkıntıların çözümü için bir araya geldiklerini belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, katılımcıların yazılı veya şifahi olarak verdiği önerilerin sektöre bağlı bürokratik işlemlerin gelişimine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Sektör temsilcileri de, sektörün pandemiden dolayı kısmen dar boğaza girdiği bu dönemde desteklerinden ötürü Aliağa Belediyesine ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkürlerini iletti.

Programa ayrıca; Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Erdal Yıldırım ile birlikte müteahhit, mimar, zemin etüt firmaları, haritacılar ve inşaat mühendisleri gibi sektörün önemli paydaşlarıda katıldı.