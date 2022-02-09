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Aliağa’da hem istihdama hem de nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlayacak proje

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan proje başladı.

İZMİR 09.02.2022, 13:10
Aliağa’da hem istihdama hem de nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlayacak proje

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan proje başladı.

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ortak bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personel gücünün yetiştirilmesi ve kent genelinde iş arayan vatandaşlara mesleki eğitim verilerek mesleki yeterlilik belgesi almalarını amaçlayan projenin başladığı açıklandı.

Mesleki eğitim almak isteyen vatandaşların eğitilmesi ve belgelendirilmesi, özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilmesinin hedeflendiği eğitim programının ilki, 14 kursiyerin katılımıyla teorik ve uygulamalı olarak hayata geçti.

Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi Alan Şefi Zafer Orak’ın görev aldığı eğitim programının ilk dersine; Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Adnan Saka ve Aliağa Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Melike Cantopcu’da katıldı.

"Mesleki eğitime büyük önem veriyoruz"

Eğitim programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, "Uzun zamandır heyecanla beklediğimiz projenin başlangıcını gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kursiyerler olarak meslek edinmenin ve belgeli olarak bir meslek sahibi olmanın avantajını benimseyerek bu projeye katılmanızı çok değerli buluyoruz. Biz Aliağa Ticaret Odası olarak mesleki eğitime büyük önem veriyoruz; çünkü, hem sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin hem de var olan insan kaynağımızın ihtiyaç olan alanlarda eğitilerek istihdam edilmesinin ortaya çıkaracağı faydayı sağlamak istiyoruz. Böylece her iki tarafın sorunun ortadan kalkması için çalışmaya devam edeceğiz. Bizim tek isteğimiz vatandaşlarımızın projeye katılım sağlamaları ve yetiştirdiğimiz insanların da bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilmeleri. Hem istihdam açısından hem de nitelikli personel yetiştirmek açısından çok önemli olan projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

"Nitelikli iş gücünün en önemli aktörü mesleki eğitimdir"

Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka ise Kursiyerlere ortaya çıkan bu eğitim ve belgelendirme fırsatını değerlendirdikleri için tebrik edip başarılar dileyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelişen ve değişen dünya şartlarına hızlıca ayak uydurabilmek için nitelikli iş gücü büyük önem arz etmektedir. Nitelikli iş gücünün en önemli aktörü ise mesleki eğitimdir. Biz Oda olarak ilçemizde mesleki eğitimin gelişmesi için geçmişten bu yana çalışmalar içinde olduk. İlçemizin ana omurgasını oluşturan sanayi sektörünün en temel sorunları arasında nitelikli ara personel sıkıntısı yer alıyor. Bazı vatandaşlarımız da iş bulmakta zorlanıyor. Özellikle Aliağa ve bölgemizdeki sanayi kuruluşları mesleki eğitim alanında eğitim almış nitelikli personellere istihdam imkânı sağlıyor. Başlattığımız projenin her iki tarafa da fayda getireceğine inanıyoruz" dedi.

Eğitim süresi 5 gün boyunca toplam 40 saat olacak

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu olan kişilerin başvurabileceği kurslar, günde 8 saat olmak üzere 5 gün boyunca toplam 40 saat verilecek. Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, daha sonra makine bakım alanında mesleki yeterlilik sınavına girerek, sınavda başarılı olmaları halinde yine ücret ödemeden belgeyi almaya hak kazanacak. Mesleki eğitim ve belgelendirme sürecini kapsayan projeye katılmak isteyen vatandaşların, başvuru ve detaylar için Aliağa Ticaret Odası ile iletişime geçebilecek.

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