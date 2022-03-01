Aliağa’da eski iş merkezi yıkılıyor

İzmir-Çanakkale karayolunun Aliağa geçişinde 1984 yılında yapılan ancak yıllardır bölgenin estetiğini Santeş İş Merkezinin yıkımına başlandı. İzmir depreminden sonra yapılan analizlerde riskli olduğu tespit edilen bina, çevre için de tehlike oluşturuyordu. Yıkımına başlanan binanın yerine mülk sahipleri tarafından modern bir proje hayata geçirilecek.

Aliağa’da 1984 yılında Santes Sanayi Tesisleri A.Ş şirketi tarafından İzmir-Çanakkale yolu üzerindeki 7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Santes İş Merkezi kuruldu. 232 ofisin yer aldığı iş merkezi, serbest bölgenin Gaziemir’e kurulma kararının ardından hiçbir zaman tam kapasiteyle faaliyete giremedi. İlerleyen yıllarda yıpranan, büyük bölümü kullanım dışı kalan iş merkezi, son yıllarda Aliağa’nın görünümünü olumsuz etkileyen bir yapı olarak dikkati çekiyordu. Bina, son dönemde ilçeye gelen geçici işçiler tarafından barınma amacıyla kullanılıyordu. İş merkezinin bulunduğu alana modern bir yatırım gerçekleştirmek isteyen mülk sahipleri binanın yıkım çalışmalarını başlattı.

"Aliağa için kronik bir vakaydı"

Yıkımı yapılan eski iş merkezi ile ilgili konuşan iş merkezinin ortaklar yönetim kurulu başkanı iş adamı Kamer Karaman, “Santes İş Merkezi, 1984 yılında Aliağa’da serbest bölge kurulacağı öngörülerek projelendirildi. 1986 yılında serbest bölge Gaziemir’e kaydırılınca bu bina atıl kaldı. Burada 232 dükkân bulunuyordu. Dükkân ve büro sahipleri de mülkiyetlerini peyderpey satmaya başladı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen işçiler son zamanlarda bu binaya kamp kurarak barınmaya başlamıştı. Aliağa için kronik bir vaka olmaya başladı” dedi.

"Güzel bir projeyi hayata geçireceğiz"

Binanın İzmir depremi sonrası riskli olarak tespit edildiğini kaydeden Karaman, “İzmir depreminden sonra yapılan analizlerde binanın riskli olduğu belirlendi. Gerekli raporları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verdik. Yapılan tespitlerin ardından binanın yıkımına karar verildi. İlgili ortaklara tebligatlar yapıldıktan sonra binanın yıkımına başladık. Binanın yıkımı tamamladıktan sonra buraya yapılacak proje Aliağalılar için sürpriz olsun. Aliağa’ya ve günümüze yakışan güzel bir projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.