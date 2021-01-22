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Aliağa’da engelliler istiridye mantarı yetiştirecek

Aliağa’da "Üretimde ben de varım, Aliağa’da engelleri birlikte aşalım" projesi kapsamında engelli vatandaşların istiridye mantarı yetiştireceği tesis törenle hizmete açıldı.

İZMİR 22.01.2021, 09:22
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Aliağa’da engelliler istiridye mantarı yetiştirecek

Aliağa’da "Üretimde ben de varım, Aliağa’da engelleri birlikte aşalım" projesi kapsamında engelli vatandaşların istiridye mantarı yetiştireceği tesis törenle hizmete açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Belediye Başkanı Serkan Acar ve Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir’in imzaladığı protokolle kısa sürede ilçede mantar üretim tesisi kuruldu. Aliağa Belediyesi Fidanlığı içinde bulunan tesiste bir adet kompost odası, bir adet mantar üretim çadırı ve tam otomasyon sistemini yer alıyor. Ürünlerin toplanması, paketlenmesi ve satışı tamamen Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği üyeleri tarafından gerçekleştirilecek.

Engelli vatandaşların istiridye mantarı yetiştireceği tesisin açılışı İlçe Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Önder Dilik, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Levent Yönten, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir, siyasi parti ve STK temsilcileri ile engelli vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin ardından tesiste inceleme yapıldı. Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir, Aliağa Belediyesi Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Sosyal Kültürel İşler Müdürlerine plaket takdim etti. Projeye destek veren Ziraat Mühendisi Edibe İssi’nin plaketini ise Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar verdi.

Üretime başladığımız için mutluyuz

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Başkanvekili İbrahim Erdemir, “Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızla birlikte imzaladığımız ’Üretimde ben de varım’ projesinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimizi ilçe protokolümüzün katılımıyla açtık. Üretime başlamak bizi son derece mutlu etti. İlk ürünlerimizi bir hafta sonra alacağız.” dedi.

Hayata daha sıkı sarılacaklar

Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Muhasip Üyesi Musa Pala ise, “Engelliler olarak her alanda olmaya çalışıyoruz. Bu projeyi hayata geçirirken kaymakamlığımızın, belediyemizin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının büyük yardımlarını gördük. Burada çalışan engellilere toprak ve bitkiyle uğraşmak terapi anlamında iyi geliyor. Hayata daha sıkı sarılıyorlar. Bizim için bu tesisin önemi çok büyük.” şeklinde konuştu. Projeye destek veren Ziraat Mühendisi Edibe İssi de bugüne kadar birçok projede yer aldığını belirterek, “Üretimde Ben de Varım” projesine yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.
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