Aliağa’da engelleri kaldıran eğitim: İşaret dili kursu açıldı

İzmir’de Aliağa Belediyesi, işitme engelli bireylerin toplumla iletişim olanaklarını artırmak ve vatandaşların işitme engellilerle rahatça iletişim kurabilmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz işaret dili kursu açtı.

İşitme engelli vatandaşlar ile daha güçlü bir iletişim kurabilmek amacıyla ilk olarak kendi personeline işaret dili kursu veren Aliağa Belediyesi, gelen talep üzerine kursun tüm vatandaşlar için verileceğini duyurarak eğitimleri başlattı. Aliağa Gençlik Merkezinde İşaret Dili Eğitmeni Zümra Bozkurt tarafından verilen eğitimlerde, kursiyerlere işitme engelli vatandaşların iletişim kurma şekilleri ile işaret dilinin tarihçesi öğretiliyor.

İşitme engelli bireylerin sosyal hayatlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten İşaret Dili Eğitmeni Zümra Bozkurt, “İşaret dili eğitimini daha önce vatandaş ile sürekli iletişim halinde olan Belediye personeli için verdik. Gelen talep üzerine kursumuzu tüm vatandaşlarımız için vermeye başladık. Kursumuz 120 saatten oluşuyor. Kursiyerlerimiz eğitim sonunda günlük hayatta işitme engelli bireyler ile daha rahat iletişim kurabilir hale geliyor. Aliağa halkının göstermiş olduğu ilgiye ve böyle önemli bir kursun açılmasını sağlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum” dedi.