Aliağa’da Dünya Bisiklet Günü kutlandı

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Aliağa’da farkındalık etkinliği düzenledi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü etkinliğine Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman ile birlikte eşi Zeynep Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun ve daire amirleri katıldı.

Bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla Aliağa protokolü bisiklete binerken daha sonra Aliağa Fatih Ortaokulunda düzenlenen törene geçildi. Kaymakam Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Balıkçıoğlu ile birlikte “Sağlık için pedal çeviriyoruz” etkinliği için öğrencilere bisiklet hediye etti.