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Aliağa’da Çoraklar OSB Jandarma Karakolu’nun açılışı yapıldı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Çoraklar Jandarma Karakol Komutanlığı’nın açılışı yapıldı.

İZMİR 25.02.2022, 20:52
Aliağa’da Çoraklar OSB Jandarma Karakolu’nun açılışı yapıldı

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı tamamlanan Çoraklar Jandarma Karakol Komutanlığı’nın açılışı yapıldı.

Açılış programına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Limanlardan Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, gaziler, şehit yakınları, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Aliağa’nın bölgede yükselen bir değer olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Çoraklar ALOSBİ Jandarma Karakol Komutanlığı Türkiye’de örnek sayılabilecek bir yapıya sahip. Karakolda toplam 33 personel görev yapacak. Tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma teşkilatımıza böyle bir karakol kazandırmaktan gurur duyuyoruz” dedi.. Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan karakolun İzmir’e kazandırılan 58’inci karakol olduğunu belirten İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, “Karakolumuz bölgede 202 işletmeye, üç mahalleye ve yapımı tamamlandığında Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’ne hizmet verecek. Karakolumuz, İzmir’imize, Aliağamıza ve sanayi bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Vali Köşger: “İzmir’in Yükselen Yıldızı Aliağa’dır"

Aliağa’nın kuzey İzmir’in parlayan yıldızı olduğunu vurgulayan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Karakolun yapımında emeği geçen herkese devletim ve Milletim adına teşekkür ediyorum. Devletimiz son dönemde iyice artan kudretiyle gücünü sergiliyor. Devletimizin her şeyi yapmaya gücü var. Ancak her zaman devlet millet el ele diyoruz. Bu topraklarda var olmanın kilidi bu. Karakol gayet güzel olmuş. Aliağa merkeze 20 dakikalık bir mesafede yer alıyor. Aliağa’nın geleceği çok parlak. İzmir’in yükselen yıldızı Aliağa’dır. Aliağa çok daha gelişecek. Buraya yeni sanayi bölgeleri de ilave edilecek. Liman hızlı bir şekilde gelişiyor. Karakolun bölgenin asayişine, huzur içinde üretim yapılmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

Karakol binası, yapılan konuşmaların ardından hizmete açıldı. Açılış sonrasında Jandarma bünyesinde eğitilen asayiş köpeklerinin görevlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği gösteriler programa renk kattı.

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