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Aliağa’da bisiklet turizmi çalışmalarında rota belirlendi

Kentin bisiklet turizmine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, kent sınırları içinde bisiklet rotaları ve kamp alanları oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

İZMİR 16.03.2021, 11:41
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Aliağa’da bisiklet turizmi çalışmalarında rota belirlendi

Kentin bisiklet turizmine kazandırılması için çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, kent sınırları içinde bisiklet rotaları ve kamp alanları oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Aliağa Belediyesi kentin bisiklet turizmine kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında belediye, sınırları içinde bisiklet rotaları ve kamp alanları oluşturmak amacıyla; Yeni Şakran, Aigai Antik Kenti, Uçansu Şelalesi ve Güzelhisar Mahallesi güzergahlarında bisiklet gruplarının da katılımıyla rota belirleme turu düzenlendi. Aliağa Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen turda; Yörük köylerinden geçen tarihi destinasyonların ön plana çıkarılması, Eurovelo – 8 rotası üzerinde olan Aliağa’nın bisikletli turizm potansiyelinin değerlendirilmesi; karavan, motosiklet, kampçılık, izcilik, canyoning, ziplining, dağcılık, oriyentiring, gökyüzü gözlemciliği, fotoğrafçılık, yerel lezzet noktalarının oluşturulması, yöre halkının ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflendi. Yeni Şakran Mahallesi’nden başlayan rota ve kamp alanları belirleme turu, Aigai Antik Kenti ve Uçansu Şelalesi’nin ardından Güzelhisar Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde son buldu.

"Yaptığımız gözlemleri en kısa zamanda raporlayarak Aliağa Belediyesine sunacağız"

Türkiye’de bisikletli ulaşımın gelişmesi için uğraşan bir platform olduklarını belirten Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu (BUGEP) Sözcüsü Mustafa Karakuş, "Aliağa’da son yıllarda bisiklet yollarıyla ilgili müthiş bir gelişme var. Yeni yapılan yollara bisiklet yolu da ekleniyor. Bu çok hoşumuza gitti. Aliağa’da gerçekleştirdiğimiz gezide önce Aigai Antik Kenti’ne gittik. Antik kentin etrafında kamp ve bisiklet rotaları ve doğa yürüyüşü için uygun olabilecek alanlarda keşif çalışması yaptık. Uçansu Şelalesi’nde ise piknik, kamp, doğa gezginleri, kuş bilimciler, fotoğraf sanatçıları için uygun alanlar gözlemledik” dedi.

Pedalhane Aliağa Temsilcisi Osman Özcan de, "Yeni Şakran, Aigai Antik Kenti, Uçansu Şelalesi ve Güzelhisar Mahallesi güzargahında hem bisiklet hem de kamp rotalarının belirlenmesi adına çok önemli bir tur düzenledik. Yaptığımız gözlemleri en kısa zamanda raporlayarak Aliağa Belediyesine sunacağız. Çalışmalarımızda bizlere destek veren Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Aliağa, Avrupa Bisiklet Turizm Ağı Eurovelo’nın İzmir’in kuzey ayağında önemli bir yer tutuyor. Aliağa Belediyesinin son yıllardaki çalışmalarıyla kentteki bisiklet yolu uzunluğu yaklaşık 25 kilometreye ulaştı.

Öte yandan düzenlenen tura; Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ali Osman Karatekin, Ege Pedal Spor Kulübü temsilcisi Yusuf Hitit, Aliağa Motosiklet ve Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile Pedalhane Kuzey Ege Bisiklet Platformu temsilcileri Osman Özcan, Baha Baygeldi, Cem Şahin, Dikili Bisiklet Kulübü temsilcisi Ozan Yılmaz ile Kamp Ege Doğa Sporları Derneği temsilcisi Tanju Altunsu katıldı.
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