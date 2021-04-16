Aliağa’da balkonlar çiçek açtı

Aliağa Belediyesinin “Çiçek gibi Aliağa” hedefiyle başlattığı ve 10 günde 15 binden fazla ilçe halkının başvuruda bulunduğu “Balkonda Bahar Var” projesi kapsamındaki çiçek dağıtımları Siteler Mahallesi’nden başlarken, Başkan Acar, "Aliağa’mızı mutlu yaşadığımız, çiçek gibi bir kente dönüştürmek için ilçede yaşayan tüm komşularımızla birlikte el ele büyük bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın startını verdiği çiçek dağıtımları gerçekleştiriliyor. Dağıtımlara Siteler Mahallesi’nden başlayan ekipler, Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyasını talepte bulunan vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor. Dağıtımlar Siteler Mahallesi’nin ardından diğer mahallelerde devam edecek.

“Çiçeğimizle evimizi ve Aliağa’mızı güzelleştirelim”

"Aliağa’mızı mutlu yaşadığımız, çiçek gibi bir kente dönüştürmek için ilçede yaşayan tüm komşularımızla birlikte el ele büyük bir projeyi gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz" diyen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Çiçek dağıtımlarına bugün başlıyoruz. Halkımıza çiçekleri tek tek ulaştıracağız. Bu projenin birinci amacı balkonlarımızı güzelleştirip Aliağa’mızın çiçek gibi bir kent olması için hep birlikte çalışmak. Ancak ondan çok daha önemli ikinci bir amacımız var. Hepimizin canı sıkkın, eşimiz dostumuz korona virüse yakalanıyor. Bu nedenle çok endişeliyiz. Sağlık sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Bu çiçeklerle bir nebze olsun sorunları kafamızdan atıp, çiçeğimizle evimizi ve ilçemizi güzelleştirelim. Bunda bizim de katkımız olsun. Bizler ekip olarak bu milletin hizmetkârlarıyız. Onların her anında yanında olma sorumluluğumuz var. Ramazan ayındayız, bana göre en güzel ibadetlerden biri de millete hizmet etmektir. Ramazanınız mübarek olsun, Allah ibadetlerinizi kabul etsin” dedi.

Dağıtımın ilk günü bin 500 eve çiçek setleri ulaştırıldı

Başkan Acar’ın konuşmasının ardından dağıtım ekipleri ve araçlar ilk dağıtımın yapılacağı Siteler Mahallesi’ne hareket etti. Ekipler ilk gün çiçek talebinde bulunan bin 500 mahalle sakinine toplam 3 bin çiçek, bin 500 saksı, bin 500 saksı toprağı ulaştırdı.

Başvurular devam ediyor

İlk etapta 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı planlayan Aliağa Belediyesi, yoğun talebi göz önünde bulundurarak başvuruları almaya devam ediyor. Çiçek talebinde bulunmak isteyen Aliağalılar, Belediyenin https://bahar.aliaga.bel.tr internet adresinden başvuru yapabiliyor. Bununla birlikte Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binası Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimi’ndeki başvuru noktalarında form doldurarak çiçek talep edilebiliyor. Vatandaşlar Sardunya, Petunya ve Bodrum Papatyasından oluşan 3 tür çiçekten toplam 2 adet seçebiliyor.

65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar için telefonla başvuru

“Balkonda Bahar Var” projesi kapsamında, belediyeden çiçek talep etmek isteyen ancak evlerinden çıkamayacak durumda olan 65 yaş üstü büyükler ve engelli vatandaşlar da Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 Nolu Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp, Bip ve Telegram uygulamalarından mesaj göndererek çiçek talebinde bulunabiliyor.