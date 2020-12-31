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Aliağa’da 2020’de 331 işletme açıldı
İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılında Aliağa Belediyesi tarafından 331 işletmeye iş yeri açma ruhsatı verildi.
İZMİR 31.12.2020, 17:41
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İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılında Aliağa Belediyesi tarafından 331 işletmeye iş yeri açma ruhsatı verildi.Aliağa Belediyesi, kentte iş yeri açmak isteyen işletmeleri denetleyerek belirtilen koşullara uyanlara ruhsatlarını hızla veriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü verilerine göre Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı; berber, kuaför, kahvehane, pastane, büfe, bakkal, market, kuru yemiş dükkânı gibi 249 sıhhi, 82 gayri sıhhi müessese açıldı. Aliağa Belediyesinin planlama, strateji ve yatırımlarıyla her geçen gün biraz daha büyüyen Aliağa’da yeni açılan işletmelerle kentte ticaret artıyor, ekonomi güçleniyor. 2020 yılında Covid-19 pandemisine rağmen yeni iş yerlerinin açılmaya devam ettiği kentte, yılın ilk 6 ayında 137 işletmeye, yılın ikinci yarısında ise 194 işletmeye ruhsat verildi. En az ruhsat işlemi Nisan ayında gerçekleştirilirken en fazla ise eylül ayında gerçekleştirildi. 2020 yılında kentte toplam 331 işletmeye iş yeri açma ruhsatı verildi.
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