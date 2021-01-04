Aliağa’da 2 bin 634 vatandaşa idari yaptırım

İzmir’in Aliağa ilçesinde polis sorumluk bölgesinde son 4 ay içerisinde 2 bin 287 kişiye maske takmamaktan, 347 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı idari yaptırım uygulandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, ekiplerin yürüttüğü uygulama ve kontrollerde, 31 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 04 Ocak 2021 tarihinde sona eren, yılbaşı dönemindeki 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 142 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymamaktan idari işlem yapılarak, toplam 55 bin 664 TL ceza uygulandı ve 1 kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan dolayı adli işlem yapıldı.

21 Kasım 2020 tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında, 31 Aralık 2020 tarihine kadar, 423 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymamaktan ve 10 kişiye karantina tedbirlerine uymamaktan adli işlem olmak üzere, toplam 176 bin 848 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, 12 Eylül 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar toplam 2 bin 287 kişiye maske takmamaktan, 347 kişiye sosyal mesafe kurallarına uymamaktan dolayı, idari yaptırım uygulandığı bildirildi.