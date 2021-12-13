Aliağa’da 11 ayda 658 çift mutluluğa imza attı

Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2021 yılının 11 aylık döneminde 658 çiftin nikâhını kıydı.

Aliağa ilçesinde, 2021 yılının 11 aylık döneminde 658 çift nikâh masasına oturdu. Bu dönemde farklı ülkelerden Türk vatandaşı olmayan 28 kişinin nikâh işlemi yapıldı. Nikahlarını Aliağa dışında kıymak isteyen 9 çifte ise evlenme izin belgesi düzenlendi. En fazla 128 nikah, temmuz ayında gerçekleştirildi. Yıllara göre nikah sayılarında da artış gözlenirken, 2019 yılında 545, 2020 yılında 571, 2021 yılının ilk 11 ayında ise 658 çift nikah masasına oturdu.