Aliağa Zabıta ekiplerinden kaldırım işgali denetimi
ALİAĞA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ, ANA CADDE VE SOKAKLARDA VATANDAŞLARIN KULLANIM ALANI OLAN KALDIRIMLARIN İŞ YERLERİ TARAFINDAN İŞGAL EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMEK İÇİN DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ana cadde ve sokaklarda vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgaline izin vermezken engelli rampaları önlerine park eden araç sahiplerine de uyarılarda bulundu.
Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sokak ve caddelerdeki işgalleri önlemek adına çalışma yaptı. Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle ortak yürütülen çalışma kapsamında, yaya geçişlerine ve nizami parklara engel olduğu gibi görüntü kirliliğine de yol açan malzemeler belediye araçları vasıtasıyla toplandı. Aliağa’da cadde ve sokakların daha modern bir görünüme kavuşabilmesi adına kaldırım işgallerine müsaade etmeyeceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Vatandaşlarımızın geçişini engelleyen hiçbir malzemenin yol ve kaldırımda bulunmasına izin vermeyeceğiz. Kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu anlatıyoruz. Mevzuata aykırı hareket edenler için 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 38. maddesine istinaden idari işlem yapıyoruz. Kaldırım ve yol işgalleri Kabahatler Kanunu’nda kabahat sayıldığı gibi Aliağa Belediyesi Emir ve Yasakları Yönetmeliğinde de yasak olarak belirtilmiştir” dedi. Zabıta Müdürlüğü olarak denetimleri periyodik olarak sürdüreceklerini de ifade eden Mustafa Tahir Acar, çalışmalarda kendilerine destek veren Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne de teşekkür etti.
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