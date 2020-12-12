Aliağa, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor

Türkiye’nin ekonomideki lokomotif ilçelerinden olan Aliağa, son yıllardaki yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da dikkat çekiyor. Dev üretim tesisleri ve limanlarıyla İzmir’in Avrupa’ya açılan kapısı olarak adından söz ettiren Aliağa, nüfusun da sürekli artması enerjiye olan talebi artırdı. İlçe sınırları içerisinde yer alan kuruluşlar ve dolum tesisleri gibi ekonomik değerler ülke ekonomisine büyük destek sağlıyor.

Enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yatırımlar son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından en önemlisi olan rüzgâr enerji santrallerine (RES) yönelirken rüzgâr potansiyeli açısından İzmir ilçeleri arasından ilk sıralarda yer alan Aliağa’da birçok sanayi kuruluşu rüzgâr enerji santrali ile enerji ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Aktif durumda yedi rüzgâr santralinin olduğu Aliağa’da toplam türbin adedi 75 iken, bunların toplam kurulu gücü 150,8 Megawatt (MW) olarak belirlendi. İlçedeki rüzgâr santrallerinin üretim kapasitesi 411,1053 Gigawatt (GWh) /yıl, yıllık elektrik üretimi ise 267 Gigawata ulaştı. Bu rakamın toplam 84.694 konutun elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğu öğrenildi.

En Büyüğü Samurlu RES

Sahadaki en büyük rüzgar enerji santrali 43,90 Megawatt kurulu gücü ve yıllık 153,8 GWh/yıl üretim kapasitesi ile Samurlu RES oldu. Samurlu RES, Türkiye’deki 160 RES içerisinde üretim kapasitesi açısından 54., İzmir’de 9. sırada yer alıyor. Aliağa’nın Yunt Dağı sınırları içerisinde kalan bölgede kurulmuş olan Seyitali RES, sahadaki ikinci büyük rüzgâr santrali olma özelliği ile dikkat çekiyor. 18 rüzgar türbini ve 36 Megawatt kurulu gücü olan Seyitali RES’in yıllık 126.144 Gigawatt üretim kapasitesi ve 92 GWh elektrik üretimi bulunuyor. Bölgedeki bir diğer rüzgâr santrali Bozyaka RES’in, türbin adedi 8, kurulu gücü ise 19,70 Megawattan oluşuyor. Santralin yıllık elektrik üretim kapasitesi 38 Gigawatt, yıllık üretimi 30 Gigawatt olarak gerçekleşiyor. Santral, Türkiye’de 110’nuncu, İzmir’de ise 23. sırada yer alıyor. 8 adet rüzgâr türbini ile 19,20 Megawatt kurulu güce sahip Aliağa RES, yıllık 58,8 GWh elektrik üretim kapasitesine sahip. Yıllık elektrik üretimi 31 Gigawatt olan santral, Türkiye’nin 112. İzmir’in ise 24. büyük rüzgâr enerji santrali konumunda bulunuyor. Bölgedeki bir diğer santral olan Karadağ RES, yıllık 34 Gigawatt üretim kapasitesine sahip. Santralin 7.122 konutun elektrik ihtiyacını karşılanabilecek potansiyeli bulunuyor. Bunların dışında Garet Enerjinin Çakmaklı Mahallesinde 10 Megawat, Tan Elektrik’in ise Kültür Mahallesi’nde 9,6 Megawat kurulu gücünde rüzgâr tribünleri aktif olarak faaliyet gösteriyor.