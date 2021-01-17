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Aliağa uzun yıllar sonra beyaza büründü
İzmir’in Aliağa ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.
İZMİR 17.01.2021, 10:38
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İzmir’in Aliağa ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.Uzun yıllar sonra kar yağan Aliağa beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın ardından beyaz bir görüntüye kavuşan ilçede, kar yağdığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sokağa çıkarak kartopu oynadı. Özellikle Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yeni Mahalle Kent Park, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı başta olmak üzere Demokrasi Meydanı, Çamlık mevkii ve sahil bandında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan Aliağa Belediyesi ekipleri kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorluk yaşamaması için çaba sarf etti.
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