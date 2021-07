Aliağa Şehir Tiyatrosundan kahkaha tufanı

Aliağa Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ‘Şekerpare Müzikali’ ile ikinci kez sahne aldı.

Aliağa Belediyesinin kültür ve sanata verdiği destek kapsamında, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda sahnelenen oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi. Dans, müzik ve komediyi bir araya getiren müzikal izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Performanslarıyla hayran bırakan oyuncular, oyunun sonunda ayakta alkışlandı.

Senarist Yavuz Tuğrul’un İstanbul’un 19. yüzyılında geçen olayları kaleme alarak Türk sinemasının klasikleri arasına kazandırdığı ‘Şekerpare’ Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlandı. Aliağa Şehir Tiyatrosunun müzik ve dans öğeleriyle yeni bir soluk getirdiği oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Rüçhan Gürel, yönetmenliğini ise Gülder Pınar yaptı.

Öte yandan, oyunun üçüncü temsili 31 Temmuz Cumartesi, dördüncü temsili ise 4 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’de yine Aliağa Belediyesi Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Sanatseverler ücretsiz davetiyeleri tiyatro girişinden temin edebilecek.

Aliağa seyircisinin oyunun her anına çok iyi reaksiyonlar verdiğini belirten Aliağa Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Rüçhan Gürel, “Aliağa seyircisi ve Belediye Başkanımız Serkan Acar, kültür ve sanata büyük önem veriyor. Açık havada büyük bir seyirci topluluğuna oynamak bizleri memnun etti. Aliağa’ya daha layık işler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Aliağalı olarak Aliağa’da çok fazla sahne aldığını ifade eden oyuncu yönetmen Gülder Pınar, “Ekibimiz içinde yer alan yedi oyuncumuz Aliağa’da yaşıyor. Aliağa’da sahneye çıkmak her zaman büyük bir keyif veriyor. Aliağa seyircisi her oyuna her sahneye çok güzel tepkiler veriyor. Aliağa kültür sanat alanında çok güzel bir yola girdi. Açıkhava oyunları her zaman için çok zor olsa da karşımızda konsantrasyonu çok yüksek bir izleyici görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayakta alkışlanmak ise çok büyük bir keyifti” dedi.