Aliağa Belediyesi ve SOCAR iş birliğinde Aliağalılara sanatla iç içe dopdolu bir yaz yaşatacak olan ‘Aliağa Sanat Günleri’ başlıyor. 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 2 ay sürecek kültür sanat etkinliklerinde konserlerden tiyatrolara, açık hava sinema günlerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.

Aliağa Belediyesi, pandeminin ardından kültür sanat etkinliklerine yeniden hız veriyor. 1 Temmuz Cuma günü ‘Fanatik’ isimli tiyatro oyunu ile başlayacak Aliağa Sanat Günleri’nde; Melek Mosso, Muazzez Ersoy, Serkan Kaya, Koray Avcı, Hande Yener, Fettah Can, Ebru Gündeş, Murat Dalkılıç ve Serdar Ortaç gibi birbirinden değerli sanatçılar Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında sahne alacak. Fanatik, Mahşer-i Cümbüş, İkinin Biri, Afara, Rumuz Goncagül, Şen Makas, Yeni Bir Şarkı, Abur Cubur Talk Show, Şıngır Şıngır Beyoğlu, Kalpten Kalbe isimli tiyatro gösterimleri ise Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda Aliağalılar için sahnelenecek. Konser ve tiyatro gösterimlerinin yanı sıra açık hava sinema günleri ve çocuk tiyatroları da Aliağa Sanat Günleri’ne renk katacak.

Aliağalılar yaz konserleri ile coşacak

Aliağa Sanat Günleri çerçevesindeki ’Yaz Konserleri’, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da başlayacak konserlerin programı şöyle:

2 Temmuz Cumartesi: Melek Mosso

10 Temmuz Pazar: Muazzez Ersoy

16 Temmuz Cumartesi: Serkan Kaya

30 Temmuz Cumartesi: Koray Avcı

6 Ağustos Cumartesi: Hande Yener

13 Ağustos Cumartesi: Fettah Can

20 Ağustos Cumartesi: Ebru Gündeş

27 Ağustos Cumartesi: Murat Dalkılıç

30 Ağustos Salı: Serdar Ortaç

Aliağa’da tiyatro şöleni

1 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda organize edilecek ’Tiyatro Şöleni’nde tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak. Tiyatroseverler, ücretsiz gösterilerin biletlerini hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edebilecek. Tiyatro Şöleni’nde sahnelenecek oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:

1 Temmuz Cuma: Fanatik

8 Temmuz Cuma: Mahşer-i Cümbüş

17 Temmuz Pazar: İkinin Biri

22 Temmuz Cuma - 23 Temmuz Cumartesi: Afara (Uğur Aslan)

24 Temmuz Pazar: Rumuz Goncagül

29 Temmuz Cuma: Şen Makas

5 Ağustos Cuma: Yeni Bir Şarkı

12 Ağustos Cuma: Abur Cubur

19 Ağustos Cuma: Şıngır Şıngır Beyoğlu

29 Ağustos Pazartesi: Kalpten Kalbe

Çocuk tiyatroları yaz tatiline renk katacak

Sahnelenecek çocuk tiyatroları, çocukların yaz tatiline renk katacak. Miniklere keyifli anlar yaşatacak tiyatro gösterimleri çarşamba günleri 19.00-20.30 ve 22.00 seansları ile Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda organize edilecek. Ücretsiz gösterilerin biletleri hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Çocukların yaz tatilini tiyatro ile iç içe geçirmelerini sağlayacak oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:

6 Temmuz: Kukuli

13 Temmuz: Rafadan Tayfa

20 Temmuz: Keloğlan

27 Temmuz: Niloya

3 Ağustos: Elifin Düşleri

10 Ağustos: Harika Kanatlar

17 Ağustos: Sevimli Dostlar

24 Ağustos: Maşa ile Karaayı

31 Ağustos: Canım Kardeşim

Aliağa’da sinema geçidi

2 ay sürecek Aliağa Sanat Günleri’nde birbirinden güzel filmler açık havada sinemaseverler için beyaz perdeye yansıtılacak. Aliağalılara saat 21.00’den itibaren açık havada sinema keyfini yaşatacak filmlerin tarih ve gösterim yerleri şöyle:

Filmin Adı: Aile Arasında

14 Temmuz Perşembe: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı

9 Ağustos Salı: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı

11 Ağustos Perşembe: Şakran Meydan

Filmin Adı: Aykut Enişte 2

5 Temmuz Salı: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı

2 Ağustos Salı: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı

23 Ağustos Salı: Helvacı Meydan

Filmin Adı: Müslüm

19 Temmuz Salı: Helvacı Meydan

16 Ağustos Salı: Kent Park

Filmin Adı: Kurtuluş Hattı

12 Temmuz Salı: Kent Park

21 Temmuz Perşembe: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı

18 Ağustos Perşembe: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı

Filmin Adı: Ailecek Şaşkınız

7 Temmuz Perşembe: Şakran Meydan

28 Temmuz Perşembe: Kent Park

4 Ağustos Perşembe: Helvacı Meydan

Filmin Adı: Umudunu Kaybetme

26 Temmuz Salı: Şakran Meydan

25 Ağustos Perşembe: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı