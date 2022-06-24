Aliağa Sanat Günleri başlıyor
Aliağa Belediyesi ve SOCAR iş birliğinde Aliağalılara sanatla iç içe dopdolu bir yaz yaşatacak olan ‘Aliağa Sanat Günleri’ başlıyor. 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 2 ay sürecek kültür sanat etkinliklerinde konserlerden tiyatrolara, açık hava sinema günlerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
Aliağa Belediyesi ve SOCAR iş birliğinde Aliağalılara sanatla iç içe dopdolu bir yaz yaşatacak olan ‘Aliağa Sanat Günleri’ başlıyor. 1 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 2 ay sürecek kültür sanat etkinliklerinde konserlerden tiyatrolara, açık hava sinema günlerinden çocuk tiyatrolarına kadar birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak.
Aliağa Belediyesi, pandeminin ardından kültür sanat etkinliklerine yeniden hız veriyor. 1 Temmuz Cuma günü ‘Fanatik’ isimli tiyatro oyunu ile başlayacak Aliağa Sanat Günleri’nde; Melek Mosso, Muazzez Ersoy, Serkan Kaya, Koray Avcı, Hande Yener, Fettah Can, Ebru Gündeş, Murat Dalkılıç ve Serdar Ortaç gibi birbirinden değerli sanatçılar Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında sahne alacak. Fanatik, Mahşer-i Cümbüş, İkinin Biri, Afara, Rumuz Goncagül, Şen Makas, Yeni Bir Şarkı, Abur Cubur Talk Show, Şıngır Şıngır Beyoğlu, Kalpten Kalbe isimli tiyatro gösterimleri ise Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda Aliağalılar için sahnelenecek. Konser ve tiyatro gösterimlerinin yanı sıra açık hava sinema günleri ve çocuk tiyatroları da Aliağa Sanat Günleri’ne renk katacak.
Aliağalılar yaz konserleri ile coşacak
Aliağa Sanat Günleri çerçevesindeki ’Yaz Konserleri’, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanında gerçekleştirilecek. Saat 21.30’da başlayacak konserlerin programı şöyle:
2 Temmuz Cumartesi: Melek Mosso
10 Temmuz Pazar: Muazzez Ersoy
16 Temmuz Cumartesi: Serkan Kaya
30 Temmuz Cumartesi: Koray Avcı
6 Ağustos Cumartesi: Hande Yener
13 Ağustos Cumartesi: Fettah Can
20 Ağustos Cumartesi: Ebru Gündeş
27 Ağustos Cumartesi: Murat Dalkılıç
30 Ağustos Salı: Serdar Ortaç
Aliağa’da tiyatro şöleni
1 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda organize edilecek ’Tiyatro Şöleni’nde tüm gösterimler saat 21.00’de başlayacak. Tiyatroseverler, ücretsiz gösterilerin biletlerini hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edebilecek. Tiyatro Şöleni’nde sahnelenecek oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:
1 Temmuz Cuma: Fanatik
8 Temmuz Cuma: Mahşer-i Cümbüş
17 Temmuz Pazar: İkinin Biri
22 Temmuz Cuma - 23 Temmuz Cumartesi: Afara (Uğur Aslan)
24 Temmuz Pazar: Rumuz Goncagül
29 Temmuz Cuma: Şen Makas
5 Ağustos Cuma: Yeni Bir Şarkı
12 Ağustos Cuma: Abur Cubur
19 Ağustos Cuma: Şıngır Şıngır Beyoğlu
29 Ağustos Pazartesi: Kalpten Kalbe
Çocuk tiyatroları yaz tatiline renk katacak
Sahnelenecek çocuk tiyatroları, çocukların yaz tatiline renk katacak. Miniklere keyifli anlar yaşatacak tiyatro gösterimleri çarşamba günleri 19.00-20.30 ve 22.00 seansları ile Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosunda organize edilecek. Ücretsiz gösterilerin biletleri hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu gişelerinden temin edilebilecek. Çocukların yaz tatilini tiyatro ile iç içe geçirmelerini sağlayacak oyunların isim ve gösterim tarihleri şöyle:
6 Temmuz: Kukuli
13 Temmuz: Rafadan Tayfa
20 Temmuz: Keloğlan
27 Temmuz: Niloya
3 Ağustos: Elifin Düşleri
10 Ağustos: Harika Kanatlar
17 Ağustos: Sevimli Dostlar
24 Ağustos: Maşa ile Karaayı
31 Ağustos: Canım Kardeşim
Aliağa’da sinema geçidi
2 ay sürecek Aliağa Sanat Günleri’nde birbirinden güzel filmler açık havada sinemaseverler için beyaz perdeye yansıtılacak. Aliağalılara saat 21.00’den itibaren açık havada sinema keyfini yaşatacak filmlerin tarih ve gösterim yerleri şöyle:
Filmin Adı: Aile Arasında
14 Temmuz Perşembe: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı
9 Ağustos Salı: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı
11 Ağustos Perşembe: Şakran Meydan
Filmin Adı: Aykut Enişte 2
5 Temmuz Salı: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı
2 Ağustos Salı: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı
23 Ağustos Salı: Helvacı Meydan
Filmin Adı: Müslüm
19 Temmuz Salı: Helvacı Meydan
16 Ağustos Salı: Kent Park
Filmin Adı: Kurtuluş Hattı
12 Temmuz Salı: Kent Park
21 Temmuz Perşembe: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı
18 Ağustos Perşembe: Siteler Şehit Oğuz Özgür Çevik Parkı
Filmin Adı: Ailecek Şaşkınız
7 Temmuz Perşembe: Şakran Meydan
28 Temmuz Perşembe: Kent Park
4 Ağustos Perşembe: Helvacı Meydan
Filmin Adı: Umudunu Kaybetme
26 Temmuz Salı: Şakran Meydan
25 Ağustos Perşembe: Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı