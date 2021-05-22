Aliağa sahilleri yaza hazırlanıyor

Çevre mahallelerde temizlik ve bakım çalışmalarını sürdüren Aliağa Belediyesi, Çakmaklı Mahallesi’nde sahil bölgesinde yaz temizliği yaptı.

Mahallede vatandaşlardan ve muhtarlıktan gelen talepleri değerlendiren Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çakmaklı Mahallesi genelinde yaptığı bakım çalışmalarının yanı sıra yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sahil bölgesinde temizlik, bank boyama ve çim bakımı gibi çalışmalara ağırlık verdi.

Muhtar Kahraman’dan Aliağa Belediyesi’ne teşekkür

Yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu ifade eden Çakmaklı Mahallesi Muhtarı Ahmet Kahraman, “Gencelli mevkiinde, Belediyemizin planlamış olduğu şekilde hem bahar hem de yaz temizliği son sürat devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Halkımız da çok memnun, ilaçlama yapılıyor, çöpler toplanıyor, alt yapıda bir sorun yok. Her şey gayet güzel devam ediyor” dedi.