Aliağa polisi, uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde şüphelendikleri araçları durduran polis ekipleri, 2 araç içerisinde 7 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki çalışmalarında hız kesmiyor. Bu çerçevede Aliağa Yeni Mahalle Rumeli Caddesi üzerinde çalışma yapan ekipler, durumunda şüphelendikleri bir kamyonet ve onun öncüsü konumunda hareket ettiği düşünülen aracı durdurdu. Araçlar içerisinde arama yapan polis ekipleri, 7 ayrı poşet içerisinde 7 kilogram esrar ele geçirirken, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen T.U. ve A.Y. isimli şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.U. ve A.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.