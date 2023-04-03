Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde kazanmaya devam ediyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Konyaspor Basketbol’u evinde mağlup ederek iç sahada oynadığı son 4 maçta sadece bir kez kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 23. haftasında Aliağa Petkimspor, Konyaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı baştan sona üstün götüren İzmir temsilcisi, mücadeleyi 96-85 kazanmayı başardı. Petkimspor, bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 9’a çıkartıp 10. sıraya yükseldi. Böylelikle Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde oynadığı son 4 maçta Merkezefendi, Bahçeşehir Koleji ve Konyaspor Basketbol’u mağlup ederken, bu süreçte sadece taraftarı önünde Darüşşafaka’ya kaybetti. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezon aldığı 9 galibiyetin 6’sını evinde elde etti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de Konyaspor Basketbol karşılaşmasından sonra taraftarından övgüyle bahsederek, “Geçen seneden beri her röportajımda Aliağa halkına teşekkür ediyorum. Buraya gelip bize destek veriyorlar ve yardımcı oluyorlar. Bu başarı da onlarında çok büyük payı var” diye konuştu.