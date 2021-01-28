Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor’a konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında deplasmanda Bursaspor’a konuk oluyor. Mücadele 30 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak.

Aliağa Petkimspor, karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdürüyor. Takım, ligde 23 puanla 14. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puanla 12. sırada bulunuyor. ING Basketbol Süper Ligi’nde 18. hafta geride kalırken, istatistik liderlerinde sıralamalar belli oldu. Aliağa Petkimspor’da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 15.7, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.7, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas ise 5.8 ortalamayla oynadı.