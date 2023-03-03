Aliağa Petkim Spor - Darüşşafaka maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. haftasında oynanacak Aliağa Petkim Spor-Darüşşafaka maçının biletleri bugün satışa çıkıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Aliağa Petkim Spor, yarın saat 18.00’de Darüşşafaka’yı konuk edecek. Müsabakanın biletleri bugün 12.00 - 16.00 saatleri arasında; maç günü ise 15.00 - 18.30 saatleri arasında Aliağa Belediyesi Spor Salonu gişelerinde satışta olacak. Öte yandan zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ise 10 TL olarak belirlendi.