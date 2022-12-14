Aliağa Petkim Spor çıkış yolu arıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, son haftalardaki başarısız sonuçlardan sonra çıkışa geçmenin peşinde. İzmir temsilcisi, 18 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş müsabakasıyla 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Aliağa Petkim Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde arka arkaya oynadığı Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Pınar Karşıyaka mücadelelerinden mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. İzmir temsilcisi, bu sonuçlarla kazanamama serisini 3 maça çıkarmıştı. Petkim Spor, kötü gidişata dur demek için 18 Aralık Pazar günü oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına konsantre olmuş durumda.

Öte yandan Beşiktaş, ligde aldığı 2 galibiyetle 15. sırada yer alıyor.