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‘Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’ adlı eser okurlarla buluşacak

Aliağa Belediyesi, kitap ve doğa tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’ adlı eseri yeni yılda okurlarla buluşturuyor.

İZMİR 01.01.2022, 09:59
‘Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’ adlı eser okurlarla buluşacak

Aliağa Belediyesi, kitap ve doğa tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası’ adlı eseri yeni yılda okurlarla buluşturuyor.

Türkiye’de gözlenen 494 kuş türünden 208’inin görüldüğü Aliağa Kuş Cenneti, Aliağa Belediyesi tarafından yayına dönüştürüldü. Aliağa Kent Kitaplığının 17. Kitabı olarak kitaplıklardaki yerini almaya hazırlanan 221 sayfalık eserin dağıtımı ‘Oku, Okut’ kampanyası kapsamında 3 Ocak 2022 Pazartesi günü başlıyor.

Aliağa’da bulunan Aliağa Kuş Cenneti’nin doğal yaşamı ve kuş zenginliğini gözler önüne seren esere sahip olmak isteyen kitap ve doğa tutkunları, eseri Aliağa Belediyesi Merkez Hizmet Binası zemin katında faaliyet gösteren Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak temin edebilirler.

Bölgede yaban ve doğal hayatın zenginliği ortaya konuyor

Uzman Biyolog Nigar Albay Mutlu danışmanlığında, Kuş Gözlemcisi ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Berat Akkaş tarafından hazırlanan ve Aliağa Kent Kitaplığının 17. Kitabı olarak yayınlanan çalışma sanayinin yoğun olarak bulunduğu bir bölgedeki yaban ve doğal hayatın zenginliğini de ortaya koyuyor. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Çevre koruma, Doğa ve kültürel miras koruma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirilen “Aliağa Kuş Cenneti ve Güzelhisar Deltası” adlı kitap ile sanayi yoğunluklu bir kentte yaban hayatının korunması, çocukların ve gençlerin doğa farkındalığına yönlendirilmesi ve doğal zenginliklerin korunması hedefleniyor.

140 kuş türü ve 68 rastlantısal olmak üzere toplam 208 kuş türü

Aliağa’da tarihi bir tuzla olan Aliağa Kuş Cenneti’nde yılın farklı dönemlerinde gözlemlenen 140 kuş türü ve 68 rastlantısal tür olmak üzere toplam 208 kuş türü kuş cenneti ve Güzelhisar Deltası’nın doğal zenginliğini ortaya koyuyor.

İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Kuş Cenneti’nin tuzla olduğu dönemler tarihi belgeler ve kaynaklarla kitapta yerini alıyor. İkinci bölümde ise Kuş Cenneti ve çevresinde gözlemlenen 140 kuş türü fotoğrafları ve belirleyici özellikleriyle tanıtılıyor. Kitap, Aliağa ve çevresinde yaşayan ya da göçle gelen kuş türlerini kayıt altına alan ilk kapsamlı kaynak olma özelliği de taşıyor.

Birbirinden ilginç kuş türleri bu kitapta

Kuş Anatomisi, Kuşların dünya çapında tür yok olma risklerini belirten IUCN Kırmızı Listesi, Kuş Göçü, Kuş Gözlemciliği, Kuş Fotoğrafçılığı gibi bölümlerin olduğu kitapta 140 kuş türü sınıflara ayrılarak tanıtılıyor. Kazsılar, Çobanaldatanlar, Güvercinler, Yelveler ve Turnalar, Batağanlar, Yağmurkuşları, Leyleksiler, Sümsükkuşları, Pelikansılar, Gündüz yırtıcıları, Baykuşlar, Boynuzgagalar, Gökkuzgunlar, Ağaçkakansılar, Doğanlar, Ötücü Kuşlar, Flamingolar gruplarında yer alan toplam 140 kuş türü özellikleri, bilimsel adı, kanat açıklığı, Boy ve ağırlığı, Yaşam alanları, Beslenme ve Görüldüğü dönemleriyle birlikte tanıtılıyor.

Dijital versiyonları da yayınlanacak

Aliağa’nın doğal zenginliği olan Kuş Cennetini tüm yönleriyle anlatan kitabın dağıtımı başlaması sonrasında eser ilçedeki öğrencilere Aliağa Belediyesi tarafından ulaştırılacak.

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