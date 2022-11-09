Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19. eseri ‘Dersimiz Futbol’ yayımlandı

Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu, Alper Peker’in yazdığı ‘Dersimiz Futbol’ kitabı Aliağa Kent Kitaplığı’ndan yayımlandı.

Aliağa Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Aliağa Kent Kitaplığı’nın 19. eseri ‘Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları’ yayımlandı. Aliağa Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü Kent Belleği Araştırmaları birimi tarafından hazırlanan kitapta Aliağa’nın futbol tarihine geniş yer verildi. Aliağa Belediyesi Futbol Okulları Sorumlusu Alper Peker tarafından yazılan eserin dağıtımına 21 Kasım’da başlanacak. Okurlar, ücretsiz dağılacak olan kitabı Aliağa Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden temin edebilecek.

Aliağa Kent Kitaplığı’ndan 19. eser

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın Aliağa Kültür Vizyonu projeleri çerçevesinde 2014 yılında başlattığı Aliağa Kent Belleği ve Arşivi çalışmaları 9 yılda 19 eser kazandırdı. Tarihten arkeolojiye, doğa ve çevre yayınlarından coğrafi yayınlara kadar Aliağa’nın kültürel mirası ve kent belleği ile ilgili yayınlarıyla büyük ilgi gören Aliağa Belediyesi Aliağa Kent Kitaplığı yayınevi son olarak spora gönül veren spor altyapı öğrencileri ve ailelerine yönelik “Dersimiz Futbol; Futbol Eğitiminde Sağlıklı Beslenme, Antrenman ve Oyun Kuralları” kitabını yayımladı. Kitap ilk olarak 5 bin adet basıldı. Yeni yayınların da hazırlıklarını sürdüren Yayınevi, cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde 2023 yılında birçok yeni yayını da okuyucuyla buluşturacak.

Aliağa’da spor tarihi ve kültürü ile ilgili ilk kitap

Dersimiz Futbol adlı kitapta, futbolun dünyada ve Türkiye’de gelişimi, Aliağa’da futbolun tarihi, Aliağa’daki spor kulüpleri, futbol spor okulları, futbol oyun kuralları, antrenman ve beslenme rehberi, sağlık gibi konuların yanında Aliağa’da yaşamını yitirmiş antrenör ve sporculara ilişkin bilgiler yer alıyor. Aliağa’da spor tarihi ve kültürüyle ilgili yayımlanan ilk yayın özelliğine sahip kitap içinde yer verilen Aliağa Futbol tarihine ilişkin görseller Aliağa’nın Cumhuriyet dönemindeki spor faaliyetlerini gözler önüne seriyor.

“Aliağa’da yayımlanan ilk futbol kitabı”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ‘Dersimiz Futbol’ kitabının yazarı Alper Peker ile Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Aliağa Kent Kitaplığı Genel Yayın Yönetmeni Ali Osman Karatekin’i makamında kabul etti. Aliağa’da uzun yıllardır Futbol Spor Okulları’nda çocukların spor kültürüyle yetişmesi için çalışan Alper Peker, şunları ifade etti:

“Dersimiz futbol kitabımızı, Aliağa Belediyesi futbol okullarının yanı sıra, ilçemiz ve beldelerimizde bulunan futbol kulüplerinin futbol okulları ve alt yapılarında eğitim gören sporcular için hazırladık. Kitabımızda Aliağa’nın futbol tarihinden, çocuklarda ve genç sporcularda antrenman özellikleri, futbol oyun kuralları, sporcularda beslenmenin önemi, çocukların ve gençlerin gelişiminde ailelere düşen görevler ve daha birçok önemli konuyu ele aldık. Kitabımız, Aliağa’da bugüne kadar yayımlanan ilk futbol kitabı olma özelliğini taşıyor. Kitabımız, çocuklara, gençlere ve sporcu ailelerine bir rehber niteliğine sahip. Kitabın yayınlanması için bize şevk, heyecan ve motivasyon veren, Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için bir rehber”

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yeni bir kültürel hizmeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Bu eser, sadece çocuklarımız, gençlerimiz için değil, evlatlarının spor kültürü kazanması, yaşam boyu başarılı olması için büyük emek harcayan ailelerimiz için de bir rehber niteliği taşıyor. Alper Peker hocama emeği, çabası ve çocuklarımızı sporla yetiştirme heyecanı için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Aliağa’mıza hayırlı olsun”

"Aliağa Belediyesi Futbol Okullarımız çocuklarımızın sadece iyi birer futbolcu olmaları konusunda değil, vatanına, milletine bağlı, hayırlı birer evlat olarak yetişmeleri için de önemli görevler üstleniyor" diyen Başkan Acar, “Her yıl ortalama 750 çocuğumuz Aliağa Belediyesi Futbol Yaz ve Kış Spor Okullarımızda spor kültürünü içselleştirip, futbolu sağlıklı ve bilimsel olarak öğreniyor. Altyapımızdaki bilimsel eğitimle geleceğin yıldızı olacağına inandığımız tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Arkadaşlarımız Dersimiz Futbol kitabımızı önümüzdeki süreçte ilçemizde spor altyapılarındaki tüm öğrencilerimize ve ailelerine ulaştıracak. Aliağa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Alper Peker, “Dersimiz Futbol” adlı kitabın ilk nüshasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a takdim etti.