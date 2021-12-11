Aliağa Kent Kitaplığı 7 yılda 16 kitap yayımladı, 17. kitap bu ay yayımlanacak

İzmir’in Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis’in 12 antik kentinden olan Myrina ve Gryneion’da, 2015-2019 yılları arasında Aliağa Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, bilim dünyasına 4 eser kazandırdı. Aliağa Kent Kitaplığı projesiyle, 2014-2021 yılları arasındaki 7 yılda Aliağa ve çevresinin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal zenginliklerini kent belleğine kazandıran tam 16 kitap yayımlandı

Aliağa Belediyesi, binlerce yıllık uygarlık izlerini günümüze taşıyan antik kentlerle ilgili “Aliağa Kent Kitaplığı” yayın dizisi içinde 4 ciltlik külliyat yayımladı. Kitapların ilk cildi 2017 yılında, 2. cildi 2018’de yayımlanan serinin 3. cildi ise Mayıs 2021’de yayımlandı. Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yayımnlanan serinin 4. cildi ise Türkiye’nin en önemli müzelerinden Bergama Müzesinde bulunan Myrina heykelciklerini kamuoyuna tanıtıyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 16. kitabı yayımlandı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın 2014 yılında göreve geldiği gibi başlattığı “Aliağa Kent Belleği Araştırmaları” ve “Aliağa Kent Kitaplığı” projesiyle, 2014-2021 yılları arasındaki 7 yılda Aliağa ve çevresinin tarihi, kültürel, arkeolojik ve doğal zenginliklerini kent belleğine kazandıran tam 16 kitap yayımlandı. Aliağa Belediyesi, bu yayın zenginliğiyle dikkat çekti.

Myrina ve Gryneion Külliyatı tamamlandı

Aliağa Belediyesinin yayıncılık markası "Aliağa Kent Kitaplığı" tarafından Myrina ve Gryneion 1. cildi, 2017 yılında akademisyenler Murat Çekilmez ve Emel Dereboylu Poulain editörlüğünde, 2. cilt ise 2018 yılında Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain ve Emre Erdan editörlüğünde yayımlandı.

Serinin 3. cildi ise 2021 yılı mayıs ayında yayımlandı. Yayımlanan 3. ciltte antik kaynaklarda Gryneion Antik Kentinde olduğu belirtilen Apollon Tapınağının yerini aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları detaylı olarak bilim dünyasına ve okuyuculara sunuldu. Aralık 2021’de Murat Çekilmez, Pınar Taşpınar ve Merve Arinç editörlüğünde yayınmanan Myrina-Gryneion serisinin son kitabı ise Bergama Müzesinde bulunan Myrina-Gryneion terrakotta eserlerine yer veriyor. Yayında Bergama Müzesi’ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de ilk kez yayımlanıyor.

Başkan Acar, "Günümüze ulaşan her şey, koruyup geleceğe taşımamız için bize emanet edilen geçmişin mirasıdır"

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "2014 yılında göreve geldiğimizde Aliağa ile ilgili herhangi bir yayın yoktu. Bunun büyük bir eksiklik olduğunu düşünerek Aliağa Kent Belleği araştırmalarını başlattık" dedi.

"Ardından Yayınevi markamız olan Aliağa Kent Kitaplığını kurduk" diyen Acar, "2014’den bu güne 7 yılda Aliağa ile ilgili tam 16 eser yayımladık. 17. kitabımız da bu ay yayımlanacak. Yaşadığımız coğrafyada günümüze ulaşan her şey, koruyup geleceğe taşımamız için bize emanet edilen geçmişin mirasıdır. Bu topraklarda binlerce yıldır kurulan uygarlıklar, üretilen kültür bizim kültürümüzdür. Aliağa ve bölge tarihimizi, geçmişten bugüne kültürümüzü, değerlerimizi, öğrencilerimize, çocuklarımıza, gençlerimize aktarabilmek için kültür yayınlarımıza aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz. Çok kısa bir süre içinde Aliağamızın doğa ve çevre zenginliğini gözler önüne serecek Aliağa Kent Kitaplığımızın 17. eserini de yayımlayacağız. Bu kıymetli eserlerin ortaya çıkmasında büyük emeği olan değerli akademisyenlerimize, yazar ve araştırmacılarımıza Aliağa halkımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Arkeoloji ve tarih meraklıları, Myrina ve Gryneion 4. cilt kitabını 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden edinebilecek.