banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
Romain Saiss, kara kartal ile büyük oranda anlaşmaya vardı!
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
A Milli Futbol Takımı’nın tüm maçları TRT’de
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ni gezdi
Büyükçekmece’deki feci kazada korkunç ayrıntı
Büyükçekmece’deki feci kazada korkunç ayrıntı

Aliağa Gençlik Merkezinde yaz dönemi yüzme kursları başlıyor

Aliağa Belediyesi, çocuklar için yaz dönemi yüzme kurslarını başlatıyor.

İZMİR 02.06.2022, 11:37
Aliağa Gençlik Merkezinde yaz dönemi yüzme kursları başlıyor

Aliağa Belediyesi, çocuklar için yaz dönemi yüzme kurslarını başlatıyor.

Kurslara katılmak isteyen 5-14 yaş aralığındaki çocuklar için kayıtlar, 6-11 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, 10.00-17.00 saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak. Aliağa Gençlik Merkezi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri öğretilecek. Kontenjanların sınırlı tutulduğu kurslar için detaylı bilgiye, Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı telefonundan ulaşılabilecek.

Yorumlar (0)
27°
açık