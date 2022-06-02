Aliağa Gençlik Merkezi’nde "Tarihi Helvacı Kilimi Sergisi"

Dokuma kurslarıyla Aliağalı kadınların elinde yeniden hayat bulan Tarihi Helvacı Kilimi, Aliağa Gençlik Merkezi’nde açılan sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen açılış töreninde Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Inner Wheel Kulübü Başkanı Nazlı Bijen Tösgel ile üyeleri, Aliağalı kadın muhtarlar, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan ve üyeleri ile Girne Belediyesi’nden temsilciler yer aldı.

Katılımcılar açılışla birlikte dokuma tezgâhlarını ve Aliağalı üretici kadınlar tarafından el emeği ile üretilen çeşitli ürünleri inceledi. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Sibel Tatar’a günün anısına helvacı kilimi hediye etti. Sergi açılışı sonrasında Güzelhisar Sosyal Tesisleri’ni ziyaret eden Sibel Tatar ve beraberindeki heyet, burada üretici kadınlar tarafından açılan stantları gezdi.

“Dokuma tezgâhlarımız bir örgü ağının temellerini atacak”

Aliağa’nın sanayi ve liman kenti olmasına rağmen kültürel özellikleriyle de ön plana çıktığını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Tarihi Helvacı Kilimimiz kültürel değerlerimizden bir tanesi. Helvacı Kilimimizi tekrar gün yüzüne çıkarmak amacıyla çalışmalar başlattık. Bu konuda bir yandan akademik çalışmalar yaparken bir yandan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin üyeleri ile üretime başladık. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız da bize destek verdi. Inner Wheel Kulübü’nün ve Sibel Tatar Hanımefendinin desteği, buraya gelerek bizleri şereflendirmesi, Helvacı Kilimimiz ile ilgili hayallerimizi gerçekleştirme noktasında bizi çok daha fazla heyecanlandırdı. Dokuma tezgahlarımız, Helvacı Kilimimizin tanıtımı noktasında bir örgü ağının temellerini atacak. Bu birliktelik Aliağamıza, Helvacı Kilimimize, Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimize çok büyük güç verdi. Bu birliktelik aynı zamanda Girne Belediyesi ile kardeşliğe de vesile olacak” dedi.

Tatar ve Tösgel’den Başkan Serkan Acar’a teşekkür

Aliağa’da Tarihi Helvacı Kilimi Sergisi’nin açılışına katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Sibel Tatar, “Bizi burada ağırlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve sergide emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Dünyanın en büyük kadın sivil toplum kuruluşlarından olan Inner Wheel Kulübü’nin İzmir temsilcisi Nazlı Bijen Tösgel ise, kadın emeğine ve kadın girişimcilere verdiği destekten ötürü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a teşekkür belgesi takdiminde bulundu.