Aliağa Genç SK’da seçmeler başlıyor

Yeni sezonda Aliağa Belediyesi’nin destekleriyle İzmir 2. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Aliağa Genç SK, kapılarını Aliağalı gençlere açıyor. Aliağa Genç SK’da forma giymek isteyen 22 yaş ve altı Aliağalı futbolsever gençler, 3 Mart 2023 Cuma günü saat 18.00’de Aliağa Atatürk Stadı’nda gerçekleştirilecek olan seçmelerde yeteneklerini sergileyecek.

Aliağa’nın futboldaki temsilcilerinden Aliağa Genç SK, Aliağa’da ikamet eden, futbola gönül vermiş gençleri seçmelere davet ediyor. Kendine güvenen, futbol oynamayı seven, takım oyunu ve mücadele ruhuna sahip 22 yaş ve altı tüm futbol tutkunu gençler için seçmeler gerçekleştirilecek. Antrenörler eşliğinde düzenlenecek seçmeler sonrasında ise antrenmanlara başlanacak.

Aliağa’nın futbol tutkunu gençlerle dolu olduğunu belirten Aliağa Genç SK Başkanı Murat İçöz, "Hem takımımıza hem de Aliağalı gençlere amatör liglerde mücadele etme imkanı sağlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kuracağımız kadro ile İzmir Amatör Ligi’nde Aliağa’mızı en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.