Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği, Adem Koç ile "Yola devam" dedi

Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneğinin 6. genel kurulunda, 16 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten iş insanı Adem Koç, yeniden başkanlığa seçildi.

Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği, 6. genel kurulunu yaptı. Genel kurulda, 16 yıldır dernek başkanlığı görevini yürüten iş insanı Adem Koç, güven tazeleyerek yeniden başkan oldu. Yönetim kurulu üyelerinde ise değişiklikle yapılarak derneğe taze kan getirildi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray’ın değerleriyle ve özellikleriyle Türkiye’de her zaman denge unsuru olan örnek, güzide bir kulüp olduklarını, kendilerinin de Aliağa Galatasaray Taraftarlar Derneği olarak bu değerlere ve özelliklere sahip çıkıp onları daha ileriye götürmeye çalıştıklarını belirten Koç, "Galatasaraylı olmanın gururunu yaşıyoruz. Çok büyük bir camianın taraftarıyız. Arkadaşlarım bu dönemde de başkanlık görevine beni layık gördü. Ben de aldığım bu görevi layıkıyla yaparak daha yukarılara taşımak istiyorum. Amacımız, güçlü Galatasaray Ailesi’ni bir arada tutup daha da güçlenerek bayrağımızı dalgalandırmak olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Üyelere yönelik etkinlikleri ve sosyal sorumluluk projeleri bu dönem daha da artıracağız. Bu dönemde de sürprizlerimiz devam edecek" dedi.

Adem Koç başkanlığındaki Aliağa Galatasaray Taraftar Derneğinin yönetim kuruluna Soner Gündüz, Levent Akbulut, İsmet Kılıç, Tunahan Terzi, Erkan Mete, Tolga Tamyalçın seçildi. Denetim kuruluna Faruk Tüfekçi, Gürcan Can, Tuncay Narşap, getirilirken disiplin kuruluna Aykut Güneyli, Sedat Özkurt, Osman Ozan Şahin seçildi.