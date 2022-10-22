Aliağa, futbolda tek yürek oldu

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta, 3 haftadır namağlup unvanını sürdüren Aliağa FK için bu sezon tüm Aliağa tek yürek oldu. Şehirde; esnaftan ticaret erbabına, öğrencisinden emeklisine kadar herkes, sarı-siyahlı takımın bu sezon şampiyon olarak profesyonel liglere yükselmesi için tribünlerde yerini alıyor.

Aliağa’nın geçmişte futbol oynamış efsane isimlerinden oluşan Aliağa Masterler Kulübü, Aliağa FK-Saruhanlı Belediyespor maçı öncesi son antrenmanda, sarı-siyahlı oyuncu ve teknik heyete baklava sürprizli moral ziyareti yaptı.

Geçmişte yeşil sahalarda fırtına gibi esen veteran futbolculardan oluşan Aliağa Masterler Kulübü oyuncuları, Aliağaspor FK’nın teknik heyet ve futbolcularına baklava ikram etti.

Ziyaretle teknik ekip ve futbolcular, 23 Ekim Pazar günü Aliağa Atatürk Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak karşılaşma öncesi moral depoladı.

Şapcı’dan Aliağa halkına çağrı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliağaspor FK Antrenörü Hakan Şapcı, “Bu ziyaret takımımıza Saruhanlı Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi büyük moral oldu. Hedefimiz; taraftarımızın desteğiyle Saruhanlı Belediyespor maçını da kazanmak. Tüm Aliağa halkımızı tribünlerimize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Eski futbolcular Aliağa FK’nın başarısı için tek yürek

Aliağa masterler futbol takımı oyuncusu olan ve yıllarca Aliağaspor genç takımında top oynayan İbrahim Eroğlu da, "Aliağa’da futbolu seven bir kişi olarak, Aliağaspor takımına hep birlikte daha fazla sahip çıkmalıyız. Takımı profesyonel ligde görmek istiyoruz. Bundan sonra her zaman takımımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

1996-2003 yılında Aliağaspor formasında top koşturan Özgür Orhan da, "Aliağa FK’nın şehirle tamamen bütünleşmesi ile başarıya ulaşacağız. Bu sene tribünlerimiz halkımız tarafından tamamen doldurularak, tam destek verilerek Aliağa 3 lige çıkmalı. Aliağamızı temsil eden bir futbol takım ise ve adı Aliağa ise renklerin önemi yok. Renkler her zaman değişir, bugün yeşil-beyaz olur, yarın sarı-kırmızı olur, sarı siyah olur. Bir çok şehirde bu böyle olmuştur. Önemli olan Aliağa’nın ruhunu hissetmektir" diye ifadelerine yer verdi.

"Aliağamızın futbolda da profesyonel ligde olmasını istiyoruz"

1995-1997 yıllarında Aliağaspor formasını giyen unutulmaz oyunculardan Hüseyin Gültekin ise “Aliağa FK takımımıza ve yönetimine güveniyoruz. Bu yıl profesyonel lige çıkacağız” dedi.

Gültekin, şu ifadelere yer verdi:

"Takımımıza güvenimiz tam. Belediye başkanımızda kulübümüzü destekliyor. Futbolcular da kendilerini güvenmeli. Futbolcularımızı zaman zaman ziyaret edip moral verip tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bizler Aliağa futboluna, şehir tarihine iz bırakan futbolcularız. Şuan Aliağa FK’da ter döken futbolcu kardeşlerimizde iz bırakacaklardır. Aliağa çok büyüdü, Aliağaspor amatör liglere yakışmıyor. Biz Türkiye’nin en önemli kentlerinden olan Aliağamızın futbolda da profesyonel ligde olmasını istiyoruz. Canı gönülden destekliyoruz. İnşallah profesyonel lige bu yıl çıkacağız."

Öte yandan şehirde; esnaftan ticaret erbabına, öğrencisinden emeklisine kadar herkes, sarı-siyahlı takımı bu sezon şampiyon olarak görmek istiyor. 7’den 70’e herkes, takımın profesyonel lige yükselmesi için tribünlerdeki yerini alıyor.