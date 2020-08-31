Aliağa esnafı Covid-19 yaralarını sarıyor
ALİAĞA’DA 286 RUHSAT BAŞVURUSU YAPILDI, 183 MÜESSESEYE RUHSAT VERİLDİ.
Dünyada ve ülkemizde her alanı etkileyen yeni tip korona virüs salgınının yaşandığı yılın ilk 7 aylık döneminde, Aliağa’da 286 ruhsat başvurusu yapıldı, 183 müesseseye ruhsat verildi.
İzmir’in Aliağa ilçesinde 2020 yılının ilk 7 ayında 183 müesseseye ruhsat verildi. Aliağa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü verilerine göre ocak, şubat ve mart aylarında toplam 91 işyeri açılırken; nisan, mayıs ve haziran aylarında bu sayı 46 oldu. Temmuz ayında ise 46 adet ruhsat verildi. 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı 124, Aliağa Ticaret Odasına kayıtlı 59 olmak üzere toplam 183 müesseseye ruhsat verildi. 7 aylık dönemde en fazla ruhsat temmuz ayında verilirken, en az ruhsat ise nisan ayında verildi. Bu dönemde; berber, kuaför, kahvehane, pastane, büfe, bakkal, market, kuru yemiş dükkânı gibi 145 sıhhi, 38 gayri sıhhi müessese açıldı.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25