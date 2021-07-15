Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde seçim heyecanı

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yapılan genel kurulunda, mevcut başkan Salih Yiyitalp yeniden seçilerek güven tazeledi.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinde genel kurul heyecanı vardı. Enka Spor Salonunda yapılan genel kurula ilgi büyük oldu. Genel kurulda mevcut başkan Salih Yiyitalp ve Ragıp Türkmen başkanlık için yarıştı. 597 delegenin oy kullandığı seçimde 487 oy alan mevcut başkan Salih Yiyitalp, yeniden başkan seçildi. Ragıp Türkmen ise 110 oy aldı. Tekrar başkan seçildiği için mutlu olduğunu ifade eden Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Salih Yiyitalp, tüm üyelere teşekkür etti. Verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğini kaydeden Başkan Yiyitalp, her zaman esnafa destek olmaya ve sorunlarının çözümü için uğraş vereceğini ifade etti.