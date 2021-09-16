Aliağa bilimle şenleniyor

Aliağa’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ‘Aliağa Bilim Şenliği; Sanayinin Kalbinde Bilim’ etkinliği düzenleniyor. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde üç gün sürecek bilim şenliğine Avcı Ramadan Alanı ev sahipliği yapıyor. "FeTeMM", "Robotik Kodlama", "2023 Vizyonu" temasını içeren şenlikte öğretmen öğrenci iş birliğinde hazırlanan projeler sergileniyor. 46 bilimsel atölyenin yer aldığı şenlikte 80 kişilik proje ekibi, 30 rehber, 4 konuşmacı ve 30 öğrenci görev yapıyor.

Birbirinden değerli bilimsel projelerin sergilendiği şenliğin açılış programına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, siyasi parti temsilcileri, farklı il ve ilçelerden öğretmenler, öğrenciler ve öğretim görevlileri katıldı. Öğrenciler ve bölge halkı arasında bilime karşı farkındalık oluşturmak, bilim kültürünün topluma yayılmasını sağlamak ve yeni kuşağı bilime özendirmek amacıyla düzenlenen bilim şenliği saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz’ün açılış konuşmasıyla başladı.

“Türkiye çapında kabul edilen 54 proje arasında yer aldık”

Bilim şenlikleri destekleme programının bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını amaçladığını belirten Akyüz, “Bu amaçlar doğrultusunda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından 2019 yılında yazılan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başvurusu, Türkiye çapında kabul edilen 54 proje arasından biri olmuştur. Pandemi şartları nedeniyle 2020 yılında ertelenen şenliği, kıymetli öğrencilerimiz ve değerli Aliağalılarla buluşturmanın heyecanını taşıyoruz” dedi.

“Gençlerimizi bilimsel projelerde teşvik etmeye her zaman hazırız”

Aliağa’nın sadece sanayi alanında değil birçok alanda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, “Gençlerimizi, hayalleri ile başlayarak gerçekleştirdikleri bilimsel projelerde teşvik etmeye her zaman hazırız. Tüm okullarımızın bu tür çalışmalarında yanlarında oluyoruz. Aliağa’da okulların, eğitim öğretiminin kalitesini artırma adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde derslik sayımızı da artırıyoruz” diye konuştu.

Açılış kurdelesi kesildi

Günün önemine ilişkin yapılan konuşmalarının ardından bilim şenliğine destek veren kurum ve kişilere plaket takdiminde bulunuldu. Açılış kurdelesi kesildi. Aliağa Halk Eğitimi Merkezi tarafından gerçekleştirilen folklor oyunları ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Aliağa mülki erkanı daha sonrasında şenlik alanında, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan bilimsel çalışmaların yer aldığı stantları gezdi. Öğrenciler hazırladıkları bilimsel projeler hakkında bilgiler verdi. Bilim şenliği 16-17 Eylül tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında tüm öğrencilere; 18 Eylül Cumartesi günü ise salgın önlemleri alınarak tüm vatandaşlara açık olacak.