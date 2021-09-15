Aliağa Bilim Şenliği’ne hazırlanıyor

Aliağa’da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ‘Aliağa Bilim Şenliği; Sanayinin Kalbinde Bilim’ etkinliği düzenlenecek.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde 16-17 ve 18 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek bilim şenliğine Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ev sahipliği yapacak. FeTeMM, Robotik Kodlama, 2023 Vizyonu temasını içeren şenlikte öğretmen öğrenci iş birliğinde hazırlanan bilimsel projeler üç gün boyunca sergilenecek.

Aliağa Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, Aliağa Ticaret Odası, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği, Erşan Gıda, Hampton by Hilton, Hotel Etap Altınel, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi tarafından desteklenen şenliğin açılışı 16 Eylül 2021 Perşembe günü saat 10.00’da geniş bir katılımla gerçekleştirilecek.

46 bilimsel atölye sergilenecek

Öğrenciler ve bölge halkı arasında bilime karşı farkındalık oluşturmak, bilim kültürünün topluma yayılmasını sağlamak ve yeni kuşağı bilime özendirmek amacıyla düzenlenen şenlikte çeşitli atölyeler, etkinlikler ile söyleşiler gerçekleştirilecek. 80 kişilik proje ekibi, 30 rehber, 4 konuşmacı ve 30 görevli öğrencinin yer alacağı şenlikte birbirinden değerli 46 bilimsel atölye katılımcılar için sergilenecek.

Bilimsel sergiler üç gün boyunca ziyarete açık olacak

Şenliğe; öğretim üyeleri, İzmir’in farklı ilçelerinden öğretmen ve üniversite öğrencileri katılım sağlayacak. Üç gün boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek; söyleşiler, geç istasyonları, sergi, konser, bilim şov, bilimsel etkinlikler ve çeşitli oyunlar şenliğe renk katacak. Bilim şenliği 16-17 Eylül tarihlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında tüm öğrencilere; 18 Eylül Cumartesi günü ise salgın önlemleri alınarak tüm vatandaşlara açık olacak.