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Aliağa Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 372 milyon 506 bin TL

Aliağa Belediyesi meclis toplantısında, 2022 yılı için oylamaya sunulan 372 milyon 506 bin 400 liralık bütçe, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

İZMİR 08.10.2021, 18:34
Aliağa Belediyesinin 2022 yılı bütçesi 372 milyon 506 bin TL

Aliağa Belediyesi meclis toplantısında, 2022 yılı için oylamaya sunulan 372 milyon 506 bin 400 liralık bütçe, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Aliağa Belediyesinin ekim ayı olağan meclisi, 2022 mali yılı performans programını ve 2022 mali yılı bütçe tasarısını görüşmek üzere ikinci kez toplandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yönetiminde, meclis salonunda gerçekleştirilen ikinci birleşimde meclis üyeleri, bütçe kalemlerini tek tek oyladı. Oylamaya sunulan 372 milyon 506 bin 400 liralık bütçe denge kararnamesi, belediyeye bağlı birimlerce kullanılmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılında en yüksek bütçe ise 102 milyon 17 bin lira ile Fen İşleri Müdürlüğüne ayrıldı.

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