Aliağa Belediyesinden okullar arası resim yarışması

Öğrenciler arasında çevre bilincinin oluşturulmasını hedefleyen Aliağa Belediyesi, ilk ve ortaokullar arası ‘Temiz Çevre, Temiz Doğa, Daha Temiz Aliağa’ temalı resim yarışması düzenliyor.

Aliağa Belediyesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Temiz Çevre, Temiz Doğa, Daha Temiz Aliağa’ temalı resim yarışmasında; çevrenin temiz tutulması, geleceğe dair farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel ilkokul-ortaokul öğrencilerinin katılabileceği yarışmada öğrenciler, eserlerini 15 Mayıs 2023 tarihine kadar okul idaresine teslim edebilecek. Eserler, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Aliağa Gençlik Merkezinde sergilenecek. Saat 13.00’te düzenlenecek ödül töreniyle de dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edilecek. Yarışma birincisine tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye profesyonel satranç takımı, eser sahibi tüm öğrencilere ise sırt çantası hediye edilecek.