Aliağa Belediyesinden mahallelere ustaca dokunuş

İzmir’in Aliağa ilçesinde mahallelerde temizlik, onarım ve yenileme çalışmaları başladı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın talimatlarıyla Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında mahallelerde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalarına Çakmaklı Mahallesinde devam eden Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalleye adeta çıkartma yaptı. Yoğun gayretlerle çalışmalarını Çakmaklı Mahallesinde sürdüren ekipler, mahalle genelinde çevre düzenlemesi yapıyor. Mahallede vatandaşların talepleri üzerine kullanılmayan metruk binalar yıkılırken, çevrede kötü görüntü oluşturan bitkisel atıklar temizleniyor. Hız kesici kasisler boyanarak modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çakmaklı sahilinde bulunan halk plajında da düzenlemeler yapılıyor. Plajdaki eskiyen bordür taşları yenilenirken, eskiyen banklar onarılıp boyanıyor. Aliağa Belediyesinin Çakmaklı Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Çakmaklı Mahalle Muhtarı Ahmet Kahraman, “Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a ve ekibine sonsuz teşekkür ediyorum. Gerçekten işi bilen, özenle iş yapan bir ekip. İstediğimiz her şeye anında yetişiyorlar. Hiçbir sıkıntı çekmiyoruz, bir telefon ile isteklerimizi yerine getiriyorlar” dedi.