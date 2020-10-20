Aliağa Belediyesinden kırmızı palmiye böceğine karşı etkin mücadele

Aliağa Belediyesi, kırmızı palmiye böceği istilasına karşı etkin mücadele ediyor. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeni Şakran Sahili, Uğur Mumcu Parkı ve kentin muhtelif yerlerinde bulunan tüm palmiye ağaçlarının periyodik bakımları gerçekleştiriliyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde bazı palmiyelerde görülen kırmızı palmiye böceğinin tüm palmiyelere yayılmasını önlemek ve diğer palmiyeleri koruma altına almak amacıyla ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Uğur Mumcu Parkı’ndaki palmiye ağaçları ilaçlanarak koruma altına alınıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kırmızı böcek tehdidine karşı etkili ilacı bitkinin öz sıvısına enjekte ederek palmiye ağaçlarını ilaçlıyor. Ağaç gövdesine açılan 10 santimetrelik oluklardan, ilaç ağacın içerisine enjekte ediliyor. Ardından açılan oluklar, aşı macunu ile kapatılıyor. Son aşamada ise ağacın tamamında yüzeysel bir ilaçlama yapılarak koruma altına alınıyor. Bu yöntem sayesinde palmiyelerin gövdesine girerek ağaçların çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceğinin itlaf edilmesi ve verdiği zararın durdurulması sağlanıyor.

Hasta olan ağaçlar işaretleniyor

Fenix ve palmiye ağaçlarının bakımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Bilal Özdemir, “Aliağa’mızda yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda hasta olan fenix ve palmiye ağaçlarımızı kırmızı boya ile işaretledik. Amacımız hasta olan ağaçları biran önce tedavi ederek hastalığın diğer ağaçlara geçişini engellemek. Hastalığımızın sebebi palmiye kırmızı böceği. Palmiye kırmızı böceğinin ergin olanları ağaçların yeşil yapraklarını yiyerek zarar veriyor. Larvaları ise ağacın içinde beslenerek fenix ve palmiyelerin içinin çürümesine ve devrilmesine neden oluyor. Bu durum hem sağlıklı ağaçları kaybetmemize hem de aşırı rüzgârlı havalarda devrilerek vatandaşlarımıza ve çevreye zarar verme ihtimalini ortaya çıkarıyor” dedi.

Erken tedavi kurtarıyor

İşaretlenen ağaçların tedavi çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, “Tedavilerimizde tarım bakanlığı ruhsatı olan ilaçları kullanıyoruz. Erken tedaviye başlanırsa ağacı kurtarma ihtimalimiz çok yüksek. Tepe kuruması gerçekleşen palmiyeleri kurtarmak ise maalesef pek mümkün olmuyor. Tepe kuruması gerçekleşen ve tedavisi mümkün olmayan ağaçları kökünden keserek yerine yeni ağaçlar dikiyoruz” diye konuştu.