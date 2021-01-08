Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya yeni sağlık ocağı

Aliağa Belediyesi, Helvacı’da hizmet veren mevcut sağlık ocağının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle eski Helvacı Belediye Hizmet Binasının sağlık ocağına dönüştürüleceğini bildirdi. Aliağa Belediyesi ile yenileme işini üstlenen bağışçı firma arasındaki protokolün imzaları ise atıldı.

Aliağa Belediyesi, Helvacı bölgesinde hizmet veren mevcut sağlık ocağının ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle harekete geçti. Bu kapsamda, eski Helvacı Belediye Hizmet Binasının sağlık ocağına dönüştürülmesi konusunda çalışma başlatıldığı bildirildi. Binada yapılacak olan yenileme çalışmaları öncesi ise Aliağa Belediyesi ile yenileme işini üstlenen bağışçı firma arasında protokol imzalandı. Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Binasında gerçekleşen imza törenine; Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Aras, Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Erdal Yıldırım, bağışçı firma sahibi Hasan Han ile yetkilileri katıldı.

Yeni sağlık ocağı 2 ay sonra hizmet vermeye başlayacak

Helvacı’daki mevcut sağlık ocağının yetersiz kalmaya başladığını belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Aras, “Helvacı büyümeye devam ediyor. Bu nedenle mevcuttaki sağlık ocağımız yetersiz kalmaya başlamıştı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde, gerekli izinleri de alarak, Helvacı Eski Belediye Hizmet Binasını İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün kullanımına sunduk. Sağlık Ocağı, yenileme çalışmalarının ardından iki ay içerisinde hizmete açılacak” dedi.

Proje hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Erdal Yıldırım ise şunları söyledi:

“Yenileme çalışmaları kapsamında bina içerisinde; çatı, iç dış cephe ve ıslak zemin tadilatları yapılacak. Yeni sağlık ocağı iki ay içerisinde hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacak.”