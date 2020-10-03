banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Kadın cinayetleri yüzde 29 düştü
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Halk Tv Enver Aysever ile yolları neden ayırdı?
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Turizmde yaz dönemi hasatsız geçti
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe Arjantinli yıldızı İstanbul’a getiriyor

Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya keşkek hayırları için etkinlik alanı

ALİAĞA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP ÜZERİNE HELVACI MAHALLESİ’NE KEŞKEK HAYIRLARI İÇİN ETKİNLİK ALANI KURULACAĞINI BİLDİRDİ.

İZMİR 03.10.2020, 16:53
3
Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya keşkek hayırları için etkinlik alanı

Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Helvacı Mahallesi’ne keşkek hayırları için etkinlik alanı kurulacağını bildirdi.

Aliağa Belediyesi, bölgenin yöresel lezzetlerinden olan ve geleneksel düğün törenleri başta olmak üzere; sünnet, bayram gibi toplumsal katılımın yüksek olduğu törenlerde yapılan keşkek hayırları için 480 metrekarelik yer hazırlıyor.

Belediye ekipleri bu kapsamda, Helvacı’da çalışmalarını devam ettirirken, belirlenen alana 83 metreküp beton döktü. Beton dökümünün ardından alanda, keşkeğin yapımı için mutfak bölümünün de hazır hale getirileceği belirtildi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:56
Öğle 12:58
İkindi 16:13
Akşam 18:50
Yatsı 20:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Alanyaspor 3 7
3. Galatasaray 3 7
4. Hatayspor 3 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Göztepe 4 6
8. Kayserispor 4 6
9. Fenerbahçe 3 5
10. Trabzonspor 4 5
11. Konyaspor 2 4
12. Beşiktaş 3 4
13. Sivasspor 3 4
14. Malatyaspor 4 4
15. Kasımpaşa 3 3
16. Gaziantep FK 4 3
17. Çaykur Rizespor 4 2
18. Ankaragücü 3 1
19. Gençlerbirliği 2 1
20. Denizlispor 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Tuzlaspor 4 8
3. Altay 4 7
4. Adana Demirspor 3 7
5. Ankara Keçiörengücü 4 7
6. Altınordu 3 6
7. Samsunspor 3 5
8. Adanaspor 3 5
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Bursaspor 4 4
11. Bandırmaspor 4 4
12. Giresunspor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. Ankaraspor 3 3
15. Ümraniye 3 3
16. Boluspor 3 1
17. Menemen Belediyespor 3 1
18. Eskişehirspor 3 1
Takımlar O P
1. Leicester City 3 9
2. Liverpool 3 9
3. Everton 3 9
4. Chelsea 4 7
5. Aston Villa 2 6
6. Arsenal 3 6
7. Leeds United 3 6
8. Crystal Palace 4 6
9. Tottenham 3 4
10. Newcastle 3 4
11. West Ham 3 3
12. Brighton 3 3
13. Man City 2 3
14. M. United 2 3
15. Southampton 3 3
16. Wolverhampton 3 3
17. West Bromwich 3 1
18. Burnley 2 0
19. Sheffield United 3 0
20. Fulham 3 0
Takımlar O P
1. Getafe 3 7
2. Valencia 4 7
3. Real Madrid 3 7
4. Villarreal 4 7
5. Barcelona 2 6
6. Sevilla 2 6
7. Real Betis 4 6
8. Cádiz 4 6
9. Granada 3 6
10. Real Sociedad 4 5
11. Celta de Vigo 4 5
12. Atletico Madrid 2 4
13. Eibar 5 4
14. Levante 3 3
15. Osasuna 3 3
16. Athletic Bilbao 3 3
17. Huesca 4 3
18. Elche 2 3
19. Real Valladolid 5 2
20. Deportivo Alaves 4 1