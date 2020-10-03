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Aliağa Belediyesinden Helvacı’ya keşkek hayırları için etkinlik alanı
ALİAĞA BELEDİYESİ, VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP ÜZERİNE HELVACI MAHALLESİ’NE KEŞKEK HAYIRLARI İÇİN ETKİNLİK ALANI KURULACAĞINI BİLDİRDİ.
İZMİR 03.10.2020, 16:53
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Aliağa Belediyesi, vatandaşlardan gelen talep üzerine Helvacı Mahallesi’ne keşkek hayırları için etkinlik alanı kurulacağını bildirdi.
Aliağa Belediyesi, bölgenin yöresel lezzetlerinden olan ve geleneksel düğün törenleri başta olmak üzere; sünnet, bayram gibi toplumsal katılımın yüksek olduğu törenlerde yapılan keşkek hayırları için 480 metrekarelik yer hazırlıyor.
Belediye ekipleri bu kapsamda, Helvacı’da çalışmalarını devam ettirirken, belirlenen alana 83 metreküp beton döktü. Beton dökümünün ardından alanda, keşkeğin yapımı için mutfak bölümünün de hazır hale getirileceği belirtildi.
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