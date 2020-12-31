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Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı

Aliağa Belediyesi, doğal nar ekşisi ile meşhur Çıtak Mahallesini nar ağaçları ile donatıyor. Mahalle ve çevresindeki nar popülasyonunu artırmak ve geliştirmek amacıyla ilk etapta 600 adet nar ağacı dikildi. Çalışmalar 2021 yılında da sürecek.

İZMİR 31.12.2020, 18:15
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Aliağa Belediyesinden Çıtak Mahallesine 600 nar ağacı

Aliağa Belediyesi, doğal nar ekşisi ile meşhur Çıtak Mahallesini nar ağaçları ile donatıyor. Mahalle ve çevresindeki nar popülasyonunu artırmak ve geliştirmek amacıyla ilk etapta 600 adet nar ağacı dikildi. Çalışmalar 2021 yılında da sürecek.

Çıtak Mahallesinde nar yetiştiriciliğinin ve nar ekşisi yapımının çok eski yıllara dayandığını belirten Çıtak Mahalle Muhtarı Üstün Güleç, mahalle halkı tarafından üretilen nar ekşisini tüm sofralarda vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Çıtak’ın 1850 yıllarında kurulmuş bir köy olduğunun altını çizen Muhtar Üstün Güleç, “Nar yetiştiriciliği 1870’lerden bu yana köy halkı tarafından yapılıyor. Çıtak’ın kendisine has narı olmasına rağmen bu alanda çok fazla tanıtma imkanı bulamadık. Çıtak Nar’ının tescil edilmesi hususunda Aliağa Belediyesi ile görüşmelerimizi yaptık. Görüşmelerimiz sonucunda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Çıtak Mahallesinde nar yetiştiriciliği ile ilgili incelemeler yaptırdı. Mahallemizde nar üretiminin artırılması ve Çıtak doğal nar ekşisinin tanıtılması konusunda önemli kararlar alındı” dedi. Amaçlarının Çıtak doğal nar ekşisinin ülke genelinde tanıtımını ve şişelemesini yaparak piyasaya sürmek olduğunu da sözlerine ekleyen Güleç, “Aliağa Belediyesi, nar üretiminin artırılması konusunda mahallemizin girişinde yolun sağına ve soluna toplam 600 adet nar ağacı dikti. Yaptığı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Çıtaklı kadınlar mahalle ve çevresinde yetiştirilen doğal narları tek tek topladıktan sonra sopalarla vurarak nar tanelerini kabuğundan ayıklıyor. Çuvalların içerisine konulan nar tanelerinin tepelemek suretiyle suyu çıkartılıyor. Ezerek çıkardıkları nar suyu, koyulaşana kadar kazanlarda odun ateşinde kaynatılıyor. 10-15 kilogram nardan yaklaşık 1 kilogram nar ekşisi elde ediliyor. Nar ekşisi daha sonra soğutularak damacanalara dolduruluyor. Ekşi narların tanelenip suyu sıkıldıktan sonra kaynatılması ile elde edilen nar ekşisi, üreticinin yüzünü güldürürken tüketenin de ağzını tatlandırıp vücuduna sıhhat veriyor.
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