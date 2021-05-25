Aliağa Belediyesinden antik kent külliyatı

İzmir’de, Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis’in 12 antik kentlerinden olan Myrina ve Gryneion’da gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesinin katkılarıyla kitap olarak yayınlanıyor. Myrina-Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Tisna Antik Kenti Yüzey Araştırması, Aigai Antik Kenti Arkeolojik Kazılarını destekleyen Aliağa Belediyesi, bu alanda yayınladığı kitaplarla da adeta rekora koşuyor.

Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 1. cildi, 2017 yılında 321 sayfa olarak akademisyenler Murat Çekilmez ve Emel Dereboylu Poulain editörlüğünde, 2. cilt ise 2018 yılında 451 sayfa olarak Murat Çekilmez, Emel Dereboylu Poulain ve Emre Erdan editörlüğünde yayınlandı.

Serinin 3. cildi ise mayıs ayında yayınlandı. Yayınlanan 3. ciltte antik kaynaklarda Gryneion Antik Kentinde olduğu belirtilen Apollon tapınağının yerini aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları detaylı olarak bilim dünyasına ve okuyuculara sunuluyor.

Aliağa Kent Kitaplığının 15. eseri olarak yayınlanan “Myrina ve Gryneion 3- Kültürel Mirasın Korunması ve Geleceğe Aktarılması Çalışmalarında Gryneion Antik Kenti Sahasında Arkeojeofizik Araştırmalar” adlı 160 sayfalık eser, İstanbul Üniversitesinden Doç. Dr. Fethi Ahmet Yüksel, Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Çekilmez ve İstanbul Üniversitesinden Jeofizik Mühendisi Fevzi Avcı tarafından hazırlandı.

Arkeoloji ve tarih meraklıları Myrina ve Gryneion 3. cilt kitabını 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden edinebilecek.

4 ciltte geliyor

Aliağa Belediyesi, Myrina ve Gryneion Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 4. cildini ise 2021 yaz aylarında yayınlayacak. Serinin son yayını olarak olan 4. ciltte bölgedeki antik kentlerde 1880 ve 1882 yıllarında yabancılar tarafından bölgede yapılan arkeolojik çalışmalar, yurt içi ve yurt dışındaki müzelerde yer alan pişmiş topraktan heykelcik örnekleri değerlendirilecek. Yayında Bergama Müzesi’ndeki Myrina eserlerinin açıklamalı görselleri, heykeller ve sikkeler de ilk kez yayınlanmış olacak. Son yıllarda birbiri ardına Arkeoloji alanında yayınları bilim dünyasına kazandıran Aliağa Belediyesi, bu alanda en çok yayın yapan yerel yönetimlerin başında geliyor.

Öte yandan eser, Aliağa Belediyesinin resmi internet sayfası üzerinden de erişime açıldı. Tarihseverler, kitabın dijital versiyonlarını https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden online olarak görüntüleyebilir veya mobil cihazlarına dijital olarak indirebilirler.