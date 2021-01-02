Aliağa Belediyesi yeni yılda üç yeni eseri okuyucu ile buluşturacak

Kültür yayınları kapsamında son beş yılda Aliağa Kent Kitaplığına birbirinden değerli 11 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, yeni yılda üç yeni eseri daha okuyucu ile buluşturacak.

Aliağa Belediyesi, "Oku, Okut" Kampanyası kapsamında okuyucularına her ay bir kitap armağan ediyor. Kampanya, okurlardan yoğun ilgi görürken, Aliağa Belediyesi, "Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyum Bildirileri", "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" ile "Tisna-1" isimli eserleri yeni yılda kampanya dahilinde kitapseverlere hediye edecek.

Eserler dijital uygulamalardaki yerini aldı

Bu kapsamda Aliağa Belediyesi, üç yeni eserle kitap sayısını 14’e çıkaracak. Dağıtıma hazır hale getirilen kitapların dijital versiyonlarının, okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasına eklendiği, okurların kitapları https://www.aliaga.bel.tr/aliaga-kent-kitapligi linki üzerinden dijital formatta indirebileceği ve online katalog olarak da görüntüleyebileceği ifade edildi.

Editörlüğünü Doç. Dr. Murat Çekilmez’in yaptığı 533 sayfalık eser, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesinin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesinin bilimsel desteğiyle yapılan Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumunda sunulan bilimsel bildirilerden oluşuyor.

Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 12. yayını olan eserde, sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıdaki akademisyenin; Kyme, Myrina Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte disiplinlerarası çalışmaların sunumları yer alıyor.

Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi

Öte yandan, "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" isimli eser, eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 13. yayını olan eser, 156 sayfadan oluşuyor. Eser, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

Tisna Antik Kentinde ilk araştırmalar ve gözlemler

Aliağa sınırları içerisinde yer alan, başta Uzunhasanlar olmak üzere; Karakuzu, Güzelhisar ve Karaköy mahallelerinin sınırları içinde yer Tisna Antik Kenti, bu çalışmayla arkeoloji dünyasına ilk kez tanıtılıyor.

Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 14. yayını ‘Tisna-1’ kitabının editörlüğünü Tisna Antik Kenti Yüzey Araştırmaları Başkanı Doç. Dr. Emre Erdan yaptı. 302 sayfalık eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina’nın hemen ard alanında, Kocaçay’ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna’da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesinin küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kentiyle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna’yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.