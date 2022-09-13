Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları başlıyor

Aliağa Belediyesi Kış Spor Okulları’na başvurular 19 Eylül Pazartesi günü başlıyor.

Çocukların, sağlıklı büyüme ve gelişmelerinde önemli rol oynayan sporu aktif olarak yapmalarını amaçlayan Aliağa Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılının ‘2022-2023 Kış Spor Okulları’ dönemini açıyor. Spor okullarında çocuklar, kendi seçtikleri spor dalında, alanında deneyimli eğitmenlerden eğitim görecek. Çocuklar, fiziksel aktivite yapma imkanı bulmanın yanında boş vakitlerini de değerlendirebilecek. Okul için kayıtlar 19 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 21 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Kurslara katılmak isteyenler başvurularını Enka Spor Salonu’na şahsen yapabilecek. Eğitimler ise 3 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kurs kayıtlarında tüm branşlardaki kontenjanlar sınırlı tutulacak. Güreş kurslarına bu yıl kız çocukları da kayıt yaptırabilecek. Kayıt döneminde futbol kurslarına 2010-2014, voleybol kurslarına 2011-2014, karate kurslarına 2013-2016, basketbol kurslarına 2011-2014, güreş kurslarına 2010-2014, jimnastik kurslarına ise 2015-2017 doğumlular başvuru yapabilecek.