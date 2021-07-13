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Aliağa Belediyesi ekipleri Bozköy’de

Belirlenen program dahilinde çevre mahallelerdeki bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi ekipleri, çalışmalarına Bozköy Mahallesinde devam ediyor.

İZMİR 13.07.2021, 18:20
Aliağa Belediyesi ekipleri Bozköy’de
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Belirlenen program dahilinde çevre mahallelerdeki bakım ve onarım faaliyetlerini aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi ekipleri, çalışmalarına Bozköy Mahallesinde devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bozköy Mahallesi genelinde ormanlık alanlarda hafriyat ve moloz temizliğinin yanı sıra ot biçme, boyama gibi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri tarafından hazırlanan program çerçevesinde mahalledeki tüm eksiklerin giderilmeye çalışıldığını belirten Bozköy Mahalle Muhtarı Mehmet Öz, “Aliağa Belediyesi tarafından mahalle genelinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ormanlık alanlarımızda hafriyat ve moloz temizliği yapılıyor. Belediye ekipleri mahallemizdeki tüm eksikleri gidermek adına seferber oluyor. Çalışmalarda emeği geçen başta Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum” dedi.
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